La DGE abrirá centros de formación en complejos penitenciarios de Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la apertura de nuevos centros de formación en complejos penitenciarios de Mendoza . La iniciativa, enmarcada en la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, busca garantizar el derecho a la educación y brindar herramientas técnicas que faciliten la reinserción laboral y el empleo de los estudiantes una vez recuperada su libertad.

Cómo funciona la primera fábrica industrial en un penal de Mendoza: producirá papel higiénico y servilletas

Cada vez hay más estudiantes universitarios en los penales de Mendoza

A través de los Centros de Educación Profesional para Adultos de nivel Secundario (CEPA) , el gobierno escolar proyecta alcanzar a 180 estudiantes pertenecientes a tres instituciones clave que funcionan dentro de las unidades penales:

“La proyección es aproximada, pero nuestra idea es abrir hasta seis cursos, con 30 chicos por cada uno de ellos , pero lo importante es que se brindarán herramientas para estudiar y trabajar para la reinserción laboral a la hora de que los estudiantes obtengan la libertad”, indicó Érico Arias, director de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la apertura de nuevos centros de formación en complejos penitenciarios de Mendoza. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Los CEPAS son espacios diseñados estratégicamente para combinar la terminalidad educativa con la formación en oficios . Esta política se complementa con convenios público-privados, como el firmado el año pasado con la empresa Suavipack SAS.

Dicho acuerdo permitió instalar una unidad productiva en Almafuerte I donde los internos fabrican papel higiénico, servilletas y toallas de papel. Este esquema garantiza:

Trabajo remunerado para las personas privadas de la libertad.

Capacitación formal con certificación oficial.

Mejora en la empleabilidad a largo plazo.

Más estudiantes universitarios en el sistema penitenciario

El interés por la formación no se limita a los oficios. Según datos del Ministerio de Seguridad y Justicia, la matrícula universitaria en los penales de Mendoza ha experimentado un crecimiento exponencial.

FF Suavipack 1.jpg La empresa del sector privado, Suavipack, produce papel higiénico, servilletas y toallas de papel en el penal Almafuerte 1 de Mendoza

“Entre 2023 y 2024, la matrícula universitaria en contexto de encierro creció un 130%”, afirmó la ministra Mercedes Rus.

Durante el ciclo lectivo 2025, se registraron más de 260 estudiantes universitarios: 114 en Almafuerte y 147 en Boulogne Sur Mer.

Este avance es posible gracias al Programa de Educación Universitaria en Contexto de Encierro (EUCE). Desde 2008, este programa de la UNCuyo ofrece diez carreras de grado en aulas instaladas dentro de los complejos, permitiendo que, solo en los últimos dos años, 13 estudiantes lograran egresar de sus carreras de grado.