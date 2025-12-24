El Gobierno oficializó un convenio para producción y capacitación laboral dentro del penal Almafuerte I

El Gobierno de Alfredo Cornejo , a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, oficializó este miércoles mediante el Decreto 2665 el convenio de colaboración con la empresa Suavipack SAS , que se desarrolla en el sistema penitenciario provincial y que tiene como eje la inclusión laboral de personas privadas de la libertad.

El Gobierno evalúa un decreto para reasignar partidas de discapacidad y universidades

El acuerdo, firmado y puesto en marcha el 10 de marzo de este año, permite la implementación de una unidad productiva de la firma Suavipack dentro del Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente “ Almafuerte I ”.

En ese espacio se producen papel higiénico, servilletas y toallas de papel , en el marco de una iniciativa que articula al Estado provincial con el sector privado.

Según lo establecido en el convenio, las personas alojadas en este establecimiento penal participan activamente en las tareas productivas de la planta.

La iniciativa contempla trabajo remunerado y capacitación formal, con certificación , lo que apunta a mejorar las condiciones de empleabilidad de los internos una vez que recuperen la libertad.

Programa laboral dentro del complejo penitencario Almafuerte I La fábrica elabora papel higiénico, servilletas y toallas de papel con mano de obra penitenciaria.

Desde el Servicio Penitenciario de Mendoza señalaron que el esquema de trabajo combinado con formación tiene impacto en los procesos de reinserción social y en la reducción de la reincidencia delictiva.

En la misa línea indicaron que las capacitaciones cuentan con certificación oficial, lo que permite que quienes participan egresen con un oficio y, en algunos casos, con la posibilidad de sostener un vínculo laboral formal fuera del ámbito penitenciario.

La empresa Suavipack surge de una alianza entre la firma R&R, dedicada a la producción de papel, y el Grupo Fonther, orientado a impulsar modelos productivos con impacto social.

La planta instalada en el complejo penitenciario requirió una inversión inicial cercana a los 689.000 dólares y cuenta con cuatro líneas de producción continuas, con posibilidad de ampliar su capacidad mediante la incorporación de nueva maquinaria.

Desde la empresa destacaron que el proyecto no se limita a la producción de bienes de consumo, sino que busca generar oportunidades laborales y promover la construcción de hábitos de trabajo en personas que se encuentran en contexto de encierro, con el objetivo de facilitar su reinserción social.