21 de abril de 2026 - 21:25

La Anmat suspendió la habilitación de una farmacéutica por graves irregularidades: cuál es

La agencia sanitaria detectó que la firma no contaba con las autorizaciones correspondientes para su funcionamiento y ordenó la suspensión preventiva del lugar.

La Anmat suspendió la habilitación de una farmacéutica por graves irregularidades. | Imagen ilustrativa

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ordenó la suspensión preventiva de la habilitación para la distribución de medicamentos y especialidades medicinales de la firma GLOBAL PHARMA GROUP S.A., con domicilio en la localidad de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires.

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La medida fue anunciada en la Disposición 2028/26, en la que se detalla que se estableció dicha suspensión luego de una inspección realizada a comienzos de febrero de este años por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud.

Farmacia / Medicamento
La Anmat suspendió la habilitación de una farmacéutica por irregularidades

La Anmat suspendió la habilitación de una farmacéutica por irregularidades

El procedimiento comenzó cuando personal del organismo concurrió al local con el objetivo de realizar una inspección para la autorización de funcionamiento del establecimiento para la distribución de productos, de acuerdo a lo establecido por la Anmat.

En el escrito, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, describe que la comisión fue recibida por una empleada administrativa y durante el procedimiento se hizo presente la Directora Técnica (DT) de la firma, Farmacéutica María Luján Quevedo. Durante la inspección se observaron múltiples incumplimientos a las Buenas Prácticas de Distribución, incorporadas por Disposición Anmat Nº 2069/18.

Inconsistencias detectadas en la farmacéutica

Entre las irregularidades más graves se encuentran: transporte, control de temperatura en depósitos y cadena de frío, calificación de proveedores y retiros de mercado. Por otro lado, se indicó redactar un procedimiento de rastreo por lote y sistema informático, devoluciones, cencidos, mantenimiento preventivo de equipos (sistema de climatización, grupo electrógeno) y edilicio.A

Además, se observó que la firma carecía de un acuerdo de calidad y/o contrato entre partes respecto al cumplimiento de las Buenas Prácticas de Distribución y hasta de un mapeo térmico realizado en el depósito.

Medicamentos
Inconsistencias detectadas en la farmacéutica | Imagen ilustrativa

Inconsistencias detectadas en la farmacéutica | Imagen ilustrativa

En consecuencia, Anmat otorgó a la firma los plazos correspondientes para subsanar las observaciones realizadas. Sin embargo, las adecuaciones presentadas resultaron parciales e insuficientes para garantizar el cumplimiento integral de las Buenas Prácticas de Distribución.

Por ello, se dispuso la suspensión preventiva de la habilitación hasta tanto la empresa regularice su situación y acredite el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.

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