Alerta: estos son los cosméticos infantiles de Stitch, Hello Kitty y capibara prohibidos por Anmat

Este viernes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ), a través de la Disposición 1860/2026 , prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de varios cosméticos infantiles de alta demanda.

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La medida se tomó luego de que inspecciones realizadas en la Ciudad de Buenos Aires confirmaran que los artículos carecían de inscripción sanitaria y no habían pasado por los controles de importación correspondientes.

Según el organismo, al tratarse de productos ilegítimos , no se puede garantizar que hayan sido elaborados con ingredientes seguros ni bajo condiciones de higiene adecuadas, lo que representa un riesgo potencial para la salud.

La disposición oficial detalla una lista de artículos que suelen encontrarse en jugueterías y locales de accesorios, todos fabricados en China y sin datos de registro en su rotulado:

Imagen de algunos de los cosméticos prohibidos por ANMAT.

Desde la Anmat explicaron que, tras consultar las bases de datos oficiales, se confirmó que ninguno de estos cosméticos posee autorización de comercialización. Al no haber ingresado por vías legales ni a través de importadores habilitados, el Estado no puede asegurar su trazabilidad.

La prohibición se mantendrá vigente en todo el país hasta que los productos sean debidamente regularizados.

La Disposición 1860/2026 completa