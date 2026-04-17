17 de abril de 2026 - 10:42

Alerta: estos son los cosméticos infantiles de Stitch, Hello Kitty y capibara prohibidos por Anmat

El organismo detectó que los productos, de origen chino, ingresaron al país de forma irregular y no cuentan con registros sanitarios.

La ANMAT prohibió la venta de cosméticos infantiles de Stitch, Hello Kitty y Capibara: las marcas afectadas.

La ANMAT prohibió la venta de cosméticos infantiles de Stitch, Hello Kitty y "Capibara": las marcas afectadas.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este viernes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), a través de la Disposición 1860/2026, prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de varios cosméticos infantiles de alta demanda.

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La medida se tomó luego de que inspecciones realizadas en la Ciudad de Buenos Aires confirmaran que los artículos carecían de inscripción sanitaria y no habían pasado por los controles de importación correspondientes.

Según el organismo, al tratarse de productos ilegítimos, no se puede garantizar que hayan sido elaborados con ingredientes seguros ni bajo condiciones de higiene adecuadas, lo que representa un riesgo potencial para la salud.

Los productos prohibidos por Anmat

La disposición oficial detalla una lista de artículos que suelen encontrarse en jugueterías y locales de accesorios, todos fabricados en China y sin datos de registro en su rotulado:

  • Labial lip balm con forma de dona y cara de unicornio marca “POLA AYIR”, made in China, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Labial lip gloss TASTY “RAINBOW SUGAR” marca “MAGIC YOUR LIFE”, made in China, sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Labial lip gloss con aplicador y llavero de STITCH marca “RPK”, made in China, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Labial lip balm Glossy moisturizing con muñeco de capibara en la tapa marca “RPK”, fecha de vencimiento 02/2029, made in China, sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Labial lip balm Strawberry moisturizing con forma de frutilla marca “FAVOR BEAUTY”, fecha de vencimiento 06/2030, made in P.R.C., sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Paleta de sombras para ojos con dibujo de HELLO KITTY marca “FAVOR BEAUTY”, made in China.
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Imagen de algunos de los cosméticos prohibidos por ANMAT.

Imagen de algunos de los cosméticos prohibidos por ANMAT.

Desde la Anmat explicaron que, tras consultar las bases de datos oficiales, se confirmó que ninguno de estos cosméticos posee autorización de comercialización. Al no haber ingresado por vías legales ni a través de importadores habilitados, el Estado no puede asegurar su trazabilidad.

La prohibición se mantendrá vigente en todo el país hasta que los productos sean debidamente regularizados.

La Disposición 1860/2026 completa

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