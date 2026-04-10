10 de abril de 2026 - 08:44

Anmat dio la baja definitiva a los dos laboratorios vinculados al fentanilo contaminado

El organismo canceló los legajos de HLB Pharma y Ramallo y mantuvo la reinscripción de certificados a su vencimiento por orden judicial, en el marco de la causa penal abierta.

Anmat dio la baja definitiva de los dos laboratorios vinculados al fentanilo contaminado: HLB Pharma y Ramallo

Anmat dio la baja definitiva de los dos laboratorios vinculados al fentanilo contaminado: HLB Pharma y Ramallo

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Los Andes | Redacción Sociedad
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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dio la definitiva baja las habilitaciones otorgadas a HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., vinculados a la producción de fentanilo contaminado, al cancelar los legajos de ambas firmas, según la disposición 1848/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

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La decisión constituye el cierre administrativo del proceso iniciado en 2025, cuando el organismo ya había dispuesto la inhibición de las actividades productivas de ambas compañías y la prohibición de uso, distribución y comercialización de todos los productos registrados a nombre de HLB Pharma Group S.A.

En los considerandos, la Anmat recordó que la medida se apoya en una serie de antecedentes regulatorios, inspecciones e irregularidades críticas detectadas en ambas firmas, además de elementos incorporados en el expediente judicial federal FLP 17371/2025.

También señaló que las empresas no cuentan actualmente con director técnico responsable y que no presentaron ningún plan para revertir las inhibiciones ni recurrieron la disposición 3158/2025.

Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y uno de los implicados en la distribución de fentanilo contaminado
Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y uno de los implicados en la distribución de fentanilo contaminado

Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y uno de los implicados en la distribución de fentanilo contaminado

La disposición establece en su artículo 1° que se dan de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., “sin perjuicio de la inhibición de las actividades productivas” ya fijada en 2025. A la vez, en el artículo 2°, ordena reinscribir automáticamente a su vencimiento los certificados de ambas firmas, en cumplimiento de una manda judicial.

De esa manera, los certificados de los productos no fueron eliminados, sino preservados como activos vinculados a la causa penal en trámite. La Anmat precisó además que la medida será comunicada a las autoridades sanitarias provinciales, a la Ciudad de Buenos Aires y al Instituto Nacional de Medicamentos.

El texto oficial recuerda, además, que la inhibición original había sido dictada en mayo de 2025, luego de verificarse incumplimientos normativos, desvíos de calidad y fallas críticas en las buenas prácticas de fabricación, tanto en productos de HLB Pharma como en la planta de Laboratorios Ramallo.

El escándalo del fentanilo contaminado derivó en decenas de fallecidos en hospitales y clínicas de Argentina. Se trató de ampollas que se encontraban infectadas con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

En las últimas horas, además, se conoció que el fentanilo hallado en la casa del enfermero fallecido en Palermo, Eduardo Betancourt (44), era de HLB Pharma, pero no de lotes contaminados.

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