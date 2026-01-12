12 de enero de 2026 - 15:42

La Anmat inhabilitó 9 laboratorios por incumplir con requisitos obligatorios: cuáles son

El organismo constató que los establecimientos no cumplían con exigencias técnicas, profesionales y regulatorias.

Anmat inhabilitó 9 laboratorios.&nbsp;

Anmat inhabilitó 9 laboratorios. 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) anunció este lunes la inhabilitación de nueve laboratorios luego de constatar que ninguno cumplía con los requisitos obligatorios establecidos en la Ley Nº16.463 ,en el marco de un control realizado por el Registro de Inscripción de Establecimientos.

Leé además

cirujano y con gran trayectoria en medicina prepaga: quien es el nuevo titular de la anmat

Cirujano y con gran trayectoria en medicina prepaga: quién es el nuevo titular de la Anmat

Por Redacción Sociedad
Lotes de leche para bebés de una reconocida marca fueron prohibidas por Anmat. 

Anmat prohibió lotes de leche para bebés por posible presencia de toxina

Por Redacción Sociedad

La medida se tomó debido a que los laboratorios no contaban con un director técnico designado, así como, en algunos casos, tampoco poseían certificados inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM).

Según un escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se destaca que, ante la recomendación del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), la ANMAT dispuso la baja de habilitación de los establecimientos en cuestión “a fin de proteger la salud pública, garantizando que solo se encuentren habilitados establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos, profesionales y regulatorios establecidos por la normativa vigente”.

De este modo, las autoridades buscan que solo estén habilitados los establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos, profesionales y regulatorios.

9 laboratorios inhabilitados por ANMAT

  • Correo Oficial de la República Argentina S.A.: se encontraba habilitado como acondicionador secundario de especialidades medicinales exclusivamente para trazabilidad.
  • Drogueria Eurofarma S.A: se encontraba habilitado como Importador/exportador de ingredientes farmacéuticos activos de síntesis química, sin fraccionamiento.
  • Jacobo David Sapoznikow: estaba habilitado como laboratorio de especialidades medicinales según resolución n° 223/96 para formas farmacéuticas y tipo de productos que requieran controles biológicos y microbiológicos exclusivamente.
  • Par Sol Laboratorios S.A: estaba inscripto como elaborador de especialidades medicinales en las formas farmacéuticas de gran volumen.
  • Spedrog Caillon S.A.I.C: estaba habilitado como laboratorio de especialidades medicinales en las formas farmacéuticas de líquidos no estériles sin principios activos betalactámicos, ni citostáticos, ni hormonales, importador y exportador de especialidades medicinales.
  • Laboratorios Apolo S.A: se encontraba habilitado como elaborador de especialidades medicinales en las formas farmacéuticas de inyectables líquidos de pequeño volumen y soluciones parenterales de gran volumen en ambos casos únicamente en sachets con autoclavado terminal (planta ubicada en la calle Alem N° 2967, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe); depósito de producto terminado y envase primario y secundario en cuarentena (ubicado en la calle Alem N° 2959, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe); y depósito de producto terminado (ubicado en la calle Amenábar N° 443, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe).
  • Lab. Factory Solution S.A.: estuvo habilitado como acondicionador primario de especialidades medicinales en blisters en las formas farmacéuticas de comprimidos, comprimidos recubiertos, cápsulas blandas y rígidas, en todos los casos sin principios activos betalactámicos, ni citostáticos ni hormonales. acondicionador secundario de especialidades medicinales.
  • Laboratorio Redia S.A: se encontraba habilitado como laboratorio elaborador importador y exportador de productos o preparaciones radiofarmaceuticas; representantes de Frederic Joliot Curie National Research Institute for Radiobiology and Radio Higiene
  • Lemax Laboratorios S.R.L.: estaba habilitado como elaborador de especialidades medicinales bajo las formas farmacéuticas de líquidos no estériles, sin principios activos betalactámicos, ni citostáticos, ni hormonales, ni biológicos; y soluciones para nebulizar.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ANMAT alertó sobre el uso de un tornillo falsificado utilizado en cirugías traumatológicas.

ANMAT alertó sobre el uso de un tornillo falsificado utilizado en cirugías traumatológicas

Por Redacción Sociedad
Riesgo de leche contaminada: Salud recomienda no consumir productos de Nestlé Argentina destinados a lactantes

Leche líder para bebés con riesgo de contener una toxina: advertencia del Ministerio de Salud de Mendoza

Por Redacción Sociedad
Aproximadamente 90 minutos de espera este lunes para cruzar a Chile por el Paso Cristo Redentor. 

Se redujo la demora en el Paso Cristo Redentor para cruzar a Chile: cuál es el tiempo de espera

Por Redacción Sociedad
Los números de la quiniela de Mendoza del 12 de enero. - Imagen ilustrativa

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 12 de enero

Por Redacción Sociedad