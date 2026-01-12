La Anmat inhabilitó 9 laboratorios por incumplir con requisitos obligatorios: cuáles son

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) anunció este lunes la inhabilitación de nueve laboratorios luego de constatar que ninguno cumplía con los requisitos obligatorios establecidos en la Ley Nº16.463 ,en el marco de un control realizado por el Registro de Inscripción de Establecimientos.
La medida se tomó debido a que los laboratorios no contaban con un director técnico designado, así como, en algunos casos, tampoco poseían certificados inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM).
Según un escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se destaca que, ante la recomendación del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), la ANMAT dispuso la baja de habilitación de los establecimientos en cuestión “a fin de proteger la salud pública, garantizando que solo se encuentren habilitados establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos, profesionales y regulatorios establecidos por la normativa vigente”.
De este modo, las autoridades buscan que solo estén habilitados los establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos, profesionales y regulatorios.