Anmat prohibió lotes de leche para bebés por posible presencia de toxina

La medida es preventiva ante el riesgo de presencia de una toxina bacteriana que podría provocar cuadros de intoxicación alimentaria.

Lotes de leche para bebés de una reconocida marca fueron prohibidas por Anmat.&nbsp;

Lotes de leche para bebés de una reconocida marca fueron prohibidas por Anmat. 

Imagen ilustrativa generada con Gemini
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó que la empresa Nestlé Argentina S.A. inició el retiro voluntario y preventivo de diversos lotes de fórmulas lácteas para bebés. La medida se tomó ante la posible presencia de la toxina Cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas.

La Cereulida es una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus, y puede provocar síntomas gastrointestinales como vómitos, náuseas, diarrea y dolor abdominal tras su consumo. En el caso de los lactantes, se aumenta el riesgo de deshidratación y complicaciones es mayor, por lo que motiva el retiro preventivo total de los lotes sospechosos.

Lotes de leche incautados

Los productos alcanzados por la medida corresponden tanto a fórmulas de elaboración nacional como a un producto importado. Según información de la Agencia Noticias Argentinas, los lotes involucrados corresponden a las siguientes presentaciones:

  • Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO (400 g): Lotes 517628872A (venc. 31/12/26), 524128872A (venc. 28/02/27) y 524728872A (venc. 31/03/27).
  • Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO (800 g): Lotes 517628872A, 522828872A, 524128872A, 528928872A, 528928872B, 529028872A, 533228872B y 533328872A (vencimientos entre diciembre 2026 y mayo 2027).
  • Nestlé Alfamino (400 g - Importado de Suiza): Lote 51690017Y1 (venc. 30/06/2027).
leches nestle

La Anmat recomendó que toda persona que haya adquirido estos productos se abstenga de consumirlos y suspenda cualquier uso inmediato. Asimismo, se instó a los comerciantes y distribuidores, tanto de tiendas físicas como virtuales, a retirarlos de la comercialización de forma inmediata y contactarse con sus proveedores.

Para consultas, los consumidores pueden comunicarse con la empresa al teléfono 0800-999-8100 (opción 3) o por correo electrónico a [email protected] para recibir más información.

