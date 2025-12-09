9 de diciembre de 2025 - 19:43

Anmat prohibió productos de una conocida marca de limpieza: qué detectaron y por qué los retiraron

La agencia sanitaria comprobó que la firma no tenía habilitación ni registros y ordenó frenar su venta, su publicidad y alertar a todas las jurisdicciones del país.

Anmat detectó que los productos se vendían sin registro ni habilitación, por lo que ordenó retirarlos del mercado como medida preventiva.

Anmat detectó que los productos se vendían sin registro ni habilitación, por lo que ordenó retirarlos del mercado como medida preventiva.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización y la distribución de todos los productos de limpieza de la marca Marclean, luego de detectar que ni la empresa ni sus domisanitarios cuentan con los registros obligatorios para operar en el país. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo la disposición 9018/2025, incluye también su venta en plataformas online y toda publicidad vinculada a estos artículos.

Leé además

Siete cafés prohibidos por la Anmat

Los 7 cafés que fueron prohibidos en Argentina por la Anmat: "Apócrifos"

Por Redacción Sociedad
La fórmula láctea para bebés que fue prohibida por Anmat: hay casos de botulismo

La fórmula láctea para bebés que fue prohibida por Anmat: hay casos de botulismo

Por Redacción Sociedad

La decisión se tomó a partir de un oficio de la Unidad Fiscal Mar del Plata, que alertó sobre la elaboración y venta de detergentes y desengrasantes que no cumplían con la normativa vigente. A partir de esa señal, la agencia sanitaria abrió un expediente para verificar el origen y la situación regulatoria de los productos detectados en el mercado.

Trucos
La disposición publicada en el Boletín Oficial prohíbe su fabricación, distribución, venta online y cualquier tipo de publicidad en todo el país.

La disposición publicada en el Boletín Oficial prohíbe su fabricación, distribución, venta online y cualquier tipo de publicidad en todo el país.

Sin habilitación, sin trazabilidad y con un supuesto fabricante que lo niega

Según el expediente, los productos se comercializaban como elaborados por Marclean S.R.L. y, en uno de los casos, figuraba como fabricante Bathan Group S.A., una firma que nunca completó su trámite de habilitación ante Anmat.

El Servicio de Domisanitarios confirmó que Marclean S.R.L. no aparece registrada como establecimiento habilitado y que ninguno de sus productos figura inscripto ante la autoridad sanitaria. La situación se complicó aún más cuando Bathan Group negó haber fabricado artículos para esa marca, lo que dejó sin respaldo la trazabilidad y el origen real de los productos que circulaban en el mercado.

Ante ese escenario, Anmat remarcó que se desconocen las condiciones de manufactura, los controles de calidad aplicados e incluso la identidad de la empresa responsable de su importación o elaboración. Esa combinación de factores motivó la prohibición total como medida preventiva para resguardar la salud de consumidores y usuarios.

La mejor técnica de limpieza en el hogar
Las autoridades sanitarias nacionales y provinciales fueron notificadas para reforzar los controles y evitar que los artículos lleguen a los consumidores.

Las autoridades sanitarias nacionales y provinciales fueron notificadas para reforzar los controles y evitar que los artículos lleguen a los consumidores.

Alcance de la medida y próximos pasos

La disposición no solo impide la venta física de los productos Marclean, sino que también alcanza a plataformas de comercio electrónico y prohíbe cualquier tipo de campaña publicitaria asociada a la marca.

Además, Anmat dispuso notificar la decisión a las autoridades sanitarias de todas las provincias, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Unidad Fiscal Mar del Plata. En paralelo, se enviará la información a las áreas internas del organismo para avanzar en los sumarios e investigaciones administrativas correspondientes.

La medida seguirá vigente hasta que la empresa logre obtener las habilitaciones y registros exigidos por la normativa sanitaria. Mientras tanto, los productos de limpieza Marclean no pueden fabricarse, distribuirse, venderse ni promocionarse en la Argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los montañeses analógicos: Gerardo “Fierrito” Castillo, Sergio “Batata” Bongiovanni, Ricardo “Capitán Harapos” Funes y Juan Martín “El Cónsul” Schiappa.

Estreno absoluto en su día internacional: Tras la montaña, sendero de los confines

Por Gisel Guajardo
Rafael Moreno fue condenado a ocho años y seis meses.

"Esperaba 13 años", lamentó la madre del colectivero asesinado por el expolicía

Por Ramiro González Britez
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 9 de diciembre

Fabián Solís, titular de Asinmet.

Aconcagua Radio: La mirada del titular de Asinmet sobre la aprobación del proyecto minero

Por Redacción