Anmat prohibió productos de una conocida marca de limpieza: qué detectaron y por qué los retiraron

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización y la distribución de todos losproductos de limpieza de lamarca Marclean, luego de detectar que ni la empresa ni sus domisanitarios cuentan con los registros obligatorios para operar en el país. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo la disposición 9018/2025, incluye también su venta en plataformas online y toda publicidad vinculada a estos artículos.
La decisión se tomó a partir de un oficio de laUnidad Fiscal Mar del Plata, que alertó sobre la elaboración y venta de detergentes y desengrasantes que no cumplían con la normativa vigente. A partir de esa señal, la agencia sanitaria abrió un expediente para verificar el origen y la situación regulatoria de los productos detectados en el mercado.
Sin habilitación, sin trazabilidad y con un supuesto fabricante que lo niega
Según el expediente, los productos se comercializaban como elaborados por Marclean S.R.L. y, en uno de los casos, figuraba como fabricante Bathan Group S.A., una firma que nunca completó su trámite de habilitación ante Anmat.
El Servicio de Domisanitariosconfirmó que Marclean S.R.L. no aparece registrada como establecimiento habilitado y que ninguno de sus productos figura inscripto ante la autoridad sanitaria. La situación se complicó aún más cuando Bathan Group negó haber fabricado artículos para esa marca, lo que dejó sin respaldo la trazabilidad y el origen real de los productos que circulaban en el mercado.
Ante ese escenario, Anmat remarcó que se desconocen las condiciones de manufactura, los controles de calidad aplicados e incluso la identidad de la empresa responsable de su importación o elaboración. Esa combinación de factores motivó la prohibición total como medida preventiva para resguardar la salud de consumidores y usuarios.
Alcance de la medida y próximos pasos
La disposición no solo impide la venta física de los productos Marclean, sino que también alcanza a plataformas de comercio electrónico y prohíbe cualquier tipo de campaña publicitaria asociada a la marca.
Además, Anmat dispuso notificar la decisión a las autoridades sanitarias de todas las provincias, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Unidad Fiscal Mar del Plata. En paralelo, se enviará la información a las áreas internas del organismo para avanzar en los sumarios e investigaciones administrativas correspondientes.
La medida seguirá vigente hasta que la empresa logre obtener las habilitaciones y registros exigidos por la normativa sanitaria. Mientras tanto, los productos de limpieza Marclean no pueden fabricarse, distribuirse, venderse ni promocionarse en la Argentina.