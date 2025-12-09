Aconcagua Radio: La mirada del titular de Asinmet sobre la aprobación del proyecto minero

PSJ Cobre Mendocino se convirtió en el primer proyecto de minería ( cuprífero ) en avanzar hacia la etapa de explotación en Mendoza. Ante esta novedad, el presidente de Asinmet , Fabián Solís , analizó en una entrevista con Aconcagua Radio las oportunidades, desafíos y el rol estratégico del entramado productivo local que se conforman ahora.

Solís dijo que el debate minero “marca un punto de inflexión” para la región: “Se van a prender los nuevos motores de crecimiento de la Argentina y justamente esos motores de crecimiento están ubicados en Cuyo. Es algo muy importante para el sector metalúrgico, porque estamos ubicados geográficamente al lado del recurso natural”.

Para el dirigente, las discusiones públicas suelen concentrarse en regalías , pero es clave que “un recurso natural en el que el 50% de las compras en la etapa de construcción son metalúrgicas”.

Por eso, afirmó que la metalmecánica mendocina es “la segunda fuente industrial de generación de puestos de trabajo ”.

Esta situación ha exigido un compromiso previo, según Solís. “Venimos haciendo un trabajo muy importante en conjunto con la academia, con las universidades, con los científicos y con las escuelas técnicas, en vincularnos para generar un ecosistema productivo muy interesante y muy competitivo”.

Según el presidente de Asinmet, hay que “lograr que se active este motor” y luego trabajar para que las empresas sean competitivas. En ese sentido, mencionó la creación del clúster minero y energético, que, según explicó, “nace como una herramienta estratégica” para “fortalecer las capacidades productivas y tecnológicas de las empresas”.

Sin embargo, advirtió que aún quedan desafíos: “Falta un montón de cosas por parte de Nación, por ejemplo, cómo lo hacemos más económico logísticamente, cómo lo hacemos más económico bajando los impuestos. La reforma laboral no es todo”.

