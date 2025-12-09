Ratificación de PSJ: Empresarios celebran la oportunidad para el desarrollo de Mendoza

La ratificación de la DIA de PSJ Cobre Mendocino por el Senado es entendida, por los empresarios , como un hecho que marca un giro de página para la economía mendocina. Más allá de que, en un par de años, pueda empezar a extraerse cobre y exportarse, se entiende que es abrir el juego a una actividad que puede aportar a la previsibilidad, lo que favorece inversiones.

El sector minero tiene la particularidad de ser uno con tiempos mucho más extensos que otros. En el caso de PSJ, la empresa ha reiterado que, una vez emitida la ratificación legislativa, deben avanzar en el ajuste del proyecto -incluyendo las observaciones y recomendaciones en la Declaración de Impacto Ambiental- y recién entonces podrán pasar a la etapa de construcción.

Por otra parte, la edificación de la mina y otras instalaciones tiene un plazo previsto de 18 a 24 meses , con lo que recién podría estar operativa en 2028 . La inversión inicial ronda los US$ 559 millones y en el primer año, posterior a la ratificación, invertirán US$ 15 millones.

Sin embargo, representantes del sector privado resaltan que se trata del inicio de una nueva etapa, y que se pasa a una instancia en la que los proyectos que cumplan con la normativa se pueden concretar, más allá del rubro al que pertenezcan.

Santiago Laugero, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM) , manifestó que la aprobación de PSJ Cobre Mendocino representa una gran oportunidad para Mendoza.

“Desde la FEM entendemos que su ejecución debe basarse en una gestión hídrica rigurosa, monitoreos permanentes y participación local, que son los estándares fundamentales para garantizar un desarrollo responsable y sostenible”, advirtió.

Precisó que han acompañado el trabajo del Consejo Provincial del Ambiente durante todo el proceso y reafirman la importancia de que el proyecto impulse el desarrollo de proveedores locales fuertes, capaces de integrarse a la cadena de valor minera con tecnología, financiamiento y competitividad.

“Asimismo, sostenemos que los recursos derivados de la actividad -particularmente las regalías- deben destinarse a infraestructura productiva, obras estratégicas, y a la generación de herramientas de financiamiento para pymes. De ese modo podremos traducir una oportunidad en crecimiento real, empleo y sostenibilidad para toda la provincia”, resaltó.

Culminó la Audiencia Pública de PSJ Cobre Mendocino Audiencia Pública de PSJ Cobre Mendocino Prensa Gobierno de Mendoza

Hacer que las cosas sucedan

Mauricio Badaloni, integrante de la Comisión Directiva de la UIA (Unión Industrial Argentina), planteó que la ratificación legislativa al proyecto es lo que tenía que suceder para que Mendoza tenga un repunte productivo y se den los cambios que la provincia realmente necesita.

Destacó que Mendoza está en la misma latitud en la que Chile tiene proyectos mineros relevantes, por lo que se entiende que de este lado de la Cordillera se dan las mismas o muy parecidas condiciones, y que representa una oportunidad.

En cuanto a la discusión en torno al desarrollo de la actividad, señaló que “siempre estamos en un Boca-River” y estimó que, a partir de ahora, la reflexión estará menos cargada de problemáticas “filosóficas” y, en cambio, girará en torno “a la minería que los mendocinos podemos tener y concebir”.

Badaloni indicó que tanto los productos que se usan en forma cotidiana como aquellos que se usarán de modo masivo a futuro, desde celulares más potentes a autos eléctricos, necesitan de la minería. Resaltó que la utilización de elementos más sostenibles viene asociada a la demanda de ciertos minerales y que Mendoza, en este contexto, tiene potencial asociado al cobre.

Opinó que se debe seguir debatiendo, pero con los proyectos en marcha, porque hace más de 15 años que no se generan nuevos puestos de trabajo en blanco en la provincia. Y, aunque consideró que la minería sola no resolverá esta problemática, sí puede ser uno de los motores de ese crecimiento y que no se deben invalidar actividades que pueden ser impulsoras.

Sumó que los mendocinos tienen que aprender a desarrollar la minería, pero teniendo en cuenta que hoy existe tecnología más eficiente, menos costosa e invasiva, y que "no se puede seguir mirando para atrás, sino para adelante y hacer que las cosas sucedan”.

En la misma línea de sostener la discusión sobre cómo se hace minería en Mendoza, planteó que es fundamental que las universidades, las empresas y la ciudadanía en general se involucren para que las cosas salgan bien. También, para decidir a qué se pueden destinar las regalías mineras, de manera de alcanzar un balance entre los sectores renovables y no renovables.

Proyecto San Jorge Minería Vista del cerro San Jorge Gentileza PSJ

Señal de certidumbre

Martín Clement, presidente del Centro Empresario Mendocino (CEM), comentó que la aprobación de PSJ Cobre Mendocino, como la de cualquier proyecto de tamaño mediano, es una señal de certidumbre para las inversiones en la provincia y que esto es más así para aquellos emprendimientos que requieren de un monto considerable para concretarse.

En este sentido, consideró que es favorable para el clima empresario que haya sido aprobada la DIA en Legislatura. Y si bien reconoció que es imposible que un proyecto logre 100% de adhesión por parte de la ciudadanía, evaluó que ha habido un cambio de mirada.

Recordó que lo sucedido en 2019 implicó un freno al desarrollo de la minería metalífera en la provincia durante seis años. Y que ahora se entiende que se puede avanzar en su de modo sostenible, con controles.

Añadió que desde el CEM resaltan que tiene que ser una actividad que se realice, como cualquier otra, con el mismo nivel de cuidado. Destacó, en este sentido, que en Mendoza la explotación petrolera se viene realizando desde hace años y tiene otra aceptación por parte de la sociedad.

Desde la entidad habían expresado que se trata de “un paso relevante hacia el desarrollo de una minería metalífera moderna, sustentable y compatible con los estándares internacionales” y que “constituye un avance concreto en la necesaria diversificación de la matriz productiva provincial, un objetivo que el CEM ha defendido de manera sostenida, entre otras acciones, a través de su participación en el Plan Pilares”.