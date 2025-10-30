30 de octubre de 2025 - 14:21

Argentina Mining: PSJ extraerá 40.000 toneladas de cobre por año

El CEO de PSJ anticipó lo que pasará una vez que la Legislatura apruebe la DIA. Mendoza comenzará a posicionarse en el mapa mundial del cobre.

El CEO de PSJ dio datos sobre el impacto en la economía real que tendrá el proyecto de cobre

El CEO de PSJ dio datos sobre el impacto en la economía real que tendrá el proyecto de cobre

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
El CEO de PSJ dio datos sobre el impacto en la economía real que tendrá el proyecto de cobre

El CEO de PSJ dio datos sobre el impacto en la economía real que tendrá el proyecto de cobre

Foto:

Los Andes / Daniel Caballero
Los Andes | Diana Chiani
Por Diana Chiani

Si uno se deja llevar por la Realidad Virtual que había dispuesto PSJ en su stand de Argentina Mining Cuyo 2025, puede ver las distintas “estaciones” que tendrá la mina San Jorge en Uspallata. En medio de una inmensidad y a pocos kilómetros de la ruta 7, la proyección “paraba” a los curiosos que se acercaron en medio del proyecto como si fuera real. La RV daba una idea de qué se verá en unos años en esa zona ya que pasaba por la extracción de cobre, el traslado en cintas, almacenamiento en tanques y posterior partida en camiones.

Leé además

Javier Rojas en Argentina Mining

Javier Rojas en Argentina Mining: "Mendoza es la última frontera de la minería argentina"

Por Redacción Economía
argentina mining: con la mineria, mendoza podria cuadruplicar las exportaciones

Argentina Mining: Con la minería, Mendoza podría cuadruplicar las exportaciones

Por Diana Chiani

PSJ Cobre Mendocino está cada vez más cerca de ser una realidad ya que el jueves presentó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en la Legislatura. Una vez que se cumpla con este paso que marca la Ley N°7722, Mendoza podrá posicionarse de manera oficial en el mapa del cobre mundial. De hecho, se trata de un hito para el país ya que desde el cierre de La Alumbrera (Catamarca) en 2017, no había proyectos de explotación de cobre en la Argentina.

El CEO de PSJ, Fabián Gregorio, expuso a sala llena en el Bloque Exploración Mendoza y habló del “cobre mendocino para el desarrollo”. En ese marco dio detalles acerca del impacto del proyecto en toda la economía de Mendoza. “Este proyecto marca un punto de inflexión en la provincia y en el país ya que demuestra que se puede hacer minería responsable y conseguir desarrollo real”, se entusiasmó Gregorio.

Imagen de WhatsApp 2025-10-30 a las 13.00.35_13192e45

El profesional agregó que el proyecto cuenta con planes de manejo ambientales y sociales con el fin de anticipar riesgos en un marco de sostenibilidad. Más allá de lo técnico, Gregorio destacó que la compañía posee una mirada social y que el objetivo de que impacte en Mendoza y en Uspallata no es una promesa sino una realidad. “Es un camino que ya se empezó a construir con la comunidad y con las empresas mendocinas para que se dinamicen todos los sectores”, destacó el CEO de PSJ.

Empleo e inversiones concretas

El proyecto San Jorge cuenta con 13 años de estudios técnicos y sociales y, según declaró Gregorio, hará una inversión significativa de U$$559 millones. Solo en el primer año de construcción que –si todo marcha como se estima- podría ser a partir de 2027, se invertirán U$S60 millones con un costo operativo de U$S 120 millones por año y un flujo sostenido de trabajo. Hasta el momento, PSJ ha invertido U$S62 millones de manera previa.

Imagen de WhatsApp 2025-10-30 a las 13.00.21_0d3e9f8b

La construcción de la mina es la etapa que implicará una mayor carga de personal empleado ya que se prevén 3.900 puestos de trabajo entre los directos y los indirectos. En tanto, cuando la mina esté en construcción se contabilizarán 600 empleos directos lo que, en una estimación conservadora, se triplicará. Por tanto, en las casi tres décadas que dure el proyecto, al menos 2.400 personas estarán afectadas desde algún punto de vista a PSJ.

“El cobre será cada vez más demandado en el mundo y es una oportunidad para Mendoza ya que fortalece la matriz productiva”, expresó Gregorio. PSJ producirá 40.000 toneladas de cobre fino por año. El producto final que se obtendrá es un concentrado de cobre que luego se enviará a otro lugar del mundo para su procesamiento. “Es una oportunidad histórica para reiniciar Mendoza”, cerró Fabián Gregorio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En Argentina Mining Cuyo 2025, el gobernador Alfredo Cornejo anunció el envío a Legislatura de cuatro proyectos, incluido el de regalías mineras

Cómo será el reparto de las regalías mineras y qué es el fondo minero ambiental

Por Sandra Conte
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, presentó formalmente la DIA de PSJ Cobre Mendocino acompañada por la vicegobernadora Hebe Casado y el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti. 

Como será el recorrido legislativo de PSJ Cobre Mendocino y los demás proyectos vinculados a la minería

Por Martín Fernández Russo
PSJ Cobre Mendocino obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental

PSJ Cobre Mendocino ya tiene Declaración de Impacto Ambiental y ahora va a la Legislatura

Por Redacción Economía
El gobernador Alfredo Cornejo celebró el triunfo del oficialismo en Uspallata y se burló del resultado de Jorge Difonso. 

Cornejo celebró el resultado en Uspallata como un aval para la minería y se burló del "papelón más grande de la elección"

Por Martín Fernández Russo