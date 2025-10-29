PSJ Cobre Mendocino ya tiene Declaración de Impacto Ambiental y ahora va a la Legislatura

El Proyecto San Jorge Cobre Mendocino obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental , por lo que el Gobierno provincial la remitirá a Legislatura luego de un proceso de análisis interinstitucional, que incluyó talleres participativos, una audiencia pública de diez días y una instancia posterior de presentaciones escritas, donde se incorporaron más de 9.500 aportes al expediente.

Cornejo celebró el resultado en Uspallata como un aval para la minería y se burló del "papelón más grande de la elección"

"La Declaración no implica una habilitación automática. Es una autorización con condiciones estrictas, controles permanentes y transparencia total. Así garantizamos que el desarrollo avance junto al cuidado del ambiente", dijo este miércoles el gobernador Alfredo Cornejo en un posteo de X.

"Con más control, tecnología y participación, reafirmamos que este es el camino para construir una provincia más productiva , moderna y sostenible", señaló.

El proyecto prevé la extracción de 40.000 toneladas anuales de cobre fino. La planta tiene un plazo de construcción previsto de 18 a 24 meses, con una inversión de USD 559 millones.

La vida útil de la mina, estimada de modo inicial, es de 16 años, con un costo operativo anual de USD 120 millones. Pero está previsto avanzar en nuevas exploraciones una vez que ya esté operativo el proyecto, lo que podría extender estas perspectivas a 27 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1983474014019321929&partner=&hide_thread=false La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino es un paso importante para Mendoza, al cual llegamos después de un proceso serio con la intervención de 16 organismos sectoriales, el trabajo técnico de casi 100 profesionales y con una Audiencia Pública de diez… pic.twitter.com/lWY6ogiufj — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 29, 2025

La Autoridad Ambiental Minera, integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, elaboró un informe técnico para PSJ que da respuesta a todas las intervenciones orales y escritas, consolidando un documento de casi 6.000 páginas de respuesta pública, disponible para consulta de cualquier interesado.

En el proceso intervinieron casi 100 profesionales y 16 organismos sectoriales y técnicos, y la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), cuyos requerimientos y recomendaciones fueron incorporados en la Resolución.

Además, luego de más de 10 años se volvió a conformar una mesa interdisciplinaria ambiental denominado Consejo Provincial del Ambiente -integrante a su vez de la CEIAM-, que realizó una detallada evaluación del proyecto a lo largo de varios encuentros, culminando con un informe con recomendaciones claves para el desarrollo sostenible del proyecto.

“La presentación de la DIA del proyecto PSJ Cobre Mendocino para su ratificación legislativa es un hito muy importante. Un paso más en este proceso que está llevando adelante la provincia para que las inversiones privadas desarrollen una actividad minera sostenible, que incremente los ingresos y dinamice la economía local y colabore en esos mismos objetivos en la economía nacional”, destacó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

En esa línea, resaltó que esta Declaración de Impacto Ambiental “es el resultado de un proceso de evaluación técnico, participativo y transparente. Que continuará con los mismos estándares de exigencia durante toda la vida del proyecto”.

Por último, Latorre invitó “a la ciudadanía a ser parte de los controles de manera directa o indirecta” y aseveró que “la información está y seguirá estando a disposición de todos los interesados”.

Por su parte, el director de Minería, Jerónimo Shantal, comentó que con este proceso “la provincia eleva la vara ambiental con más control, más tecnología y más participación. No es un cheque en blanco: es una autorización con obligaciones estrictas, monitoreos en tiempo real y puertas abiertas a la ciudadanía”.

Finalmente, Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental, destacó: “El agua, la biodiversidad y el patrimonio cultural están en el centro del esquema de salvaguardas. La transparencia es un compromiso: habrá informes públicos y auditoría social para que la ciudadanía pueda realizar un seguimiento en caso de que el proyecto obtenga la ratificación legislativa”.

Culminó la Audiencia Pública de PSJ Cobre Mendocino Culminó la Audiencia Pública de PSJ Cobre Mendocino. Prensa Gobierno de Mendoza

Cinco pilares de protección y control

Además de contener el expediente completo, la DIA establece un esquema estructurado sobre cinco ejes:

1) Agua – Protección estricta y monitoreo continuo

Red integrada de monitoreo superficial y subterráneo con estaciones automáticas y piezómetros.

Acceso institucional en tiempo real a los datos.

Impermeabilización del depósito de residuos con controles geotécnicos y sistemas de alerta temprana.

Balance hídrico validado y garantía de caudal ecológico.

Planes de gestión de efluentes aprobados y auditados por el Departamento General de Irrigación.

2) Biodiversidad – Evitar, minimizar, restaurar y compensar

Planes de revegetación con flora nativa y control de especies exóticas.

Protocolos de protección animal y rescate.

Protección específica de vegas y la Ciénaga de Yalguaraz con monitoreo hidrológico.

3) Patrimonio cultural y Qhapaq Ñan – Protección reforzada

Estudios actualizados con registro georreferenciado de hallazgos.

Invitación a la participación de la Organización de Comunidades del Pueblo Huarpe (OMTA) en acciones de monitoreo cultural.

4) Aire, emisiones y clima

Red meteorológica bajo estándares OMM/SMN.

Plan de control de material particulado con sistemas de alerta y conteo vehicular.

Inventario de GEI y estrategias de mitigación.

5) Participación ciudadana y control social

Creación de la Unidad de Gestión Ambiental del Proyecto (UGA-PSJ) con participación de CEIAM, universidades, organismos sectoriales y la comunidad.

Programa de Monitoreo Participativo del agua y Programa de Visitas Abiertas.

Informes trimestrales e Informe de Situación Anual bajo Declaración Jurada.

Además, establece un Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT) con telemetría, cámaras, pesaje automatizado y trazabilidad de cargas, conectado al Centro de Control de la Policía Ambiental Minera. Se incluyen protocolos sísmicos, de crecidas, derrames, incendios y contingencias multiamenaza.

También se obliga a la empresa a implementar y mantener Programas de Integridad y Compliance, haciendo extensible el mismo, a toda su cadena de contratación. Además, como un agregado a la Declaración Jurada de Buenas Prácticas que debe ir actualizando, el proponente deberá ir presentando Informes de Sostenibilidad y un Protocolo de Vinculación Comunitaria.

El proyecto, además, crea un Fondo Socioambiental y de Compensación destinado a financiar medidas de compensación ambiental, fortalecer las instancias de monitoreo y participación comunitaria, y promover programas de empleo local, desarrollo de proveedores regionales y capacitación técnica.

PSJ Cobre Mendocino, proyecto estratégico para la transición energética

PSJ Cobre Mendocino se ubica a 37 kilómetros de Uspallata y 97 km de la Ciudad de Mendoza. Representa la primera iniciativa de cobre a mediana escala en la provincia y uno de los proyectos más relevantes del país desde Bajo de la Alumbrera, orientado a la producción de insumos críticos para tecnologías limpias y la transición energética global.

Entre las instituciones que han emitido informes, se encuentran: