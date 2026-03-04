Los Andes en Canadá: Hebe Casado dijo que "ha sido una feria muy productiva para Mendoza"

Enviada especial a Canadá - Con reuniones con empresas de escala global, fondos de inversión y actores del mercado de capitales, la delegación mendocina, encabezada por Hebe Casado , erró su participación en la convención de la Prospectors & Developers Association of Canada ( PDAC ), el encuentro minero más influyente del mundo.

La vicegobernadora de Mendoza , Hebe Casado , habló en Canadá con Los Andes ,hizo un balance de la agenda institucional y aseguró que la provincia logró posicionarse como un destino real para nuevas inversiones.

Según explicó, la participación mendocina se dio en un contexto en el que la provincia busca consolidar su apertura al desarrollo minero, luego de los avances regulatorios y de la aprobación de proyectos exploratorios que marcaron un punto de inflexión en la agenda productiva.

“ Yo creo que ha sido una de las ferias más productivas de las que la provincia ha participado en estos años ”, afirmó Casado al evaluar el paso de Mendoza por la convención realizada en Toronto.

La vicegobernadora remarcó que durante los días de la feria la delegación mantuvo reuniones con compañías internacionales que ya conocen el potencial geológico de la provincia y que observan con atención el nuevo contexto económico argentino.

“La verdad es que no hemos tenido reuniones malas; han sido todas positivas, todas con mucho interés por parte de cada una de las empresas que nos han contactado”, señaló. Según explicó, en los encuentros quedó en evidencia que existe un mayor conocimiento sobre Mendoza y sobre los cambios que atraviesa la economía argentina, factores que contribuyen a mejorar las condiciones para atraer inversiones.

En ese sentido, Casado sostuvo que el clima de negocios que se percibe en el exterior también refleja una mayor previsibilidad para quienes evalúan desembolsos en proyectos de exploración y desarrollo. “Eso permite y da mayor certeza a la hora de invertir”, indicó, al tiempo que destacó que muchas de las compañías con las que se reunieron son actores relevantes de la industria minera global.

La funcionaria aseguró que, a diferencia de lo que ocurría años atrás, la provincia ya no es vista solamente como un territorio con potencial geológico, sino como una jurisdicción que comienza a generar condiciones concretas para el desarrollo del sector.

Hebe casado en pdac

“Ha cambiado muchísimo la percepción de la provincia. Hoy la ven como un lugar para ir a explorar, a invertir”, afirmó. Y agregó: “Antes la veían como un potencial lugar de inversión; hoy es un lugar real de inversión y con mucho interés general”.

Además de las reuniones con compañías mineras, uno de los ejes de la agenda mendocina en la PDAC estuvo vinculado al mercado de capitales y a las herramientas de financiamiento para el desarrollo de proyectos. En ese marco, la vicegobernadora destacó el vínculo que la provincia comenzó a construir con la bolsa minera de Toronto.

“El vínculo con la TSX creo que es fundamental”, subrayó Casado, en referencia al Toronto Stock Exchange, uno de los principales centros financieros del mundo para el financiamiento de proyectos mineros.

La funcionaria explicó que la estrategia apunta a posicionar a Mendoza como un nodo financiero para el sector en la región. “Transformar a Mendoza en un hub financiero no solamente para la provincia, sino para toda la región”, planteó.

A su entender, avanzar en esa dirección podría otorgarle a la provincia una ventaja competitiva frente a otras jurisdicciones que también buscan captar inversiones en minería.

“Creo que nos da un diferencial respecto a otras provincias y hacer algo que el resto no está haciendo”, afirmó. “En eso Mendoza está un paso adelante”.

Casado consideró que la construcción de ese vínculo con el mercado financiero internacional puede abrir nuevas puertas para el financiamiento de iniciativas mineras en distintas etapas de desarrollo.

“La verdad es que nos abre las puertas para financiamiento de cada uno de los proyectos, tanto de exploración como de explotación”, concluyó.