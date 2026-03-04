Rodolfo Vargas Arizu anticipa que la menor cosecha ayudará a equilibrar el mercado

Ayer, Acovi y Fecovita difundieron un segundo pronóstico de cosecha , con los datos de un nuevo relevamiento, que profundiza la estimación de caída anterior y la eleva del 5% al 8% al 17%. El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu , señaló que este dato confirma que los stocks estarán equilibrados en 2026.

Este año, la vendimia llegó con incertidumbre en cuanto a la disminución de la cosecha y al stock de vinos , en un contexto de baja del consumo en el mercado interno y de las exportaciones. Esto provocó que las bodegas empezaran a recibir la uva, pero en la mayoría de los casos, sin precio.

Acovi y Fecovita, que agrupan a 29 cooperativas y elaboran el 20% del vino que se consume en el mercado interno, realizan una primera medición en diciembre (post-cuaje) y una segunda en enero (envero o inicio de la maduración). Si bien la primera había arrojado una disminución productiva similar a la del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) -en su pronóstico para Mendoza, en febrero, señaló que la merma sería del 9%-, la más reciente muestra una más marcada.

Si bien la reducción promedio es del 17%, la de uvas malbec alcanza el 30%; las tintas, el 27%; las cabernet, 11%; las blancas, 10%; y las mezclas, 10%.

Rodolfo Vargas Arizu aseguró que desde enero manejaba indicios de una merma, aunque debía ceñirse a los datos oficiales del INV. Si bien señaló que hubo heladas leves, consideró que el “clima” político y social ha tenido un impacto en esta disminución .

Comentó que, en varias reuniones con representantes del sector, advirtió que había que tener cuidado con presentar un panorama desalentador, porque eso le quita ganas al productor de cuidar el viñedo. Y que, por el contrario, se debe defender un mercado que, en Mendoza, lleva más de 200 años. “Es una actividad que no va a desaparecer y que tiene buenas perspectivas para adelante”, aseguró.

Añadió que existe una presión política por parte de la oposición, pero que, entre 2017 y 2023, con la brecha cambiaria –que llegó a ser del 200%- se perdieron US$ 400 millones de exportación. En cambio, hoy, existe un tipo de cambio equilibrado y un mejor vínculo con Estados Unidos (el principal comprador de los vinos argentinos), por lo que las perspectivas son buenas.

Impacto en el precio y los stocks

“Esta información es de vital importancia para que los productores defiendan el valor de la uva, dado que, con el stock vínico actual, el consumo estable y la exportación proyectada en crecimiento de vinos y mosto, es posible que tienda a mejorar el valor”, advirtió Vargas Arizu en una publicación en la red X.

Consultado sobre esto, reforzó que hay que tener en cuenta el relevamiento de Acovi y Fecovita, porque aún no se han cerrado precios. Y reconoció que lo habitual es que las bodegas digan que hay mucha cosecha y no quieran fijar un valor para la uva, y que los productores sostengan que hay poca uva para elevar el precio. “Creo que a las bodegas se les pasó la mano en crear un ambiente malo, cuando la cosecha es menor y los stocks no son tan elevados”, lanzó.

La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI) proyecta una cosecha con una disminución del 17% respecto al año anterior



Sigue pic.twitter.com/zV89XeRYrz — Rodolfo Vargas Arizu (@RVargasArizu) March 4, 2026

El ministro relativizó el nivel de sobrestock que se menciona en el sector. Negó que haya once meses acumulados y explicó que, descontando los vinos de guarda, el nivel efectivo ronda los seis meses. Si la cosecha se ubica por debajo de los 17,5 millones de quintales proyectados por el INV -e incluso más cerca de los 16,5 millones que estima Acovi-, el mercado tendería a equilibrarse.

Por otra parte, analizó que el consumo interno no cayó tanto –un 2,7%, frente al 17% de la cerveza, en un contexto de retracción general de bebidas alcohólicas- y confió en una mejora de las exportaciones de vino y mosto, apalancadas en acuerdos comerciales y un tipo de cambio unificado.

De todos modos, advirtió que hay que esperar a ver qué sucede con el conflicto en Medio Oriente, ya que, si impulsa una suba de combustibles y encarece fletes, podría complicar las exportaciones; aunque, como contraparte, podría fortalecerse el mercado interno.

Diversificación

El presidente de Acovi (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas), Fabián Ruggeri, evaluó que esta reducción de la cosecha presenta una oportunidad de bajar un poco las existencias que se podían llegar a sumar. “Si el Gobierno de Mendoza y San Juan acuerdan un buen porcentaje a diversificación, que no solamente puede ser a mosto, sino también a vino para exportar, bajaríamos todavía más los stocks”, señaló.

En esta línea, consideró que hay una oportunidad hacia adelante de una posible recuperación de los precios en 2026, pero advirtió que no será inmediata. Y que también podría darse, sino un crecimiento, al menos un freno a la caída en el consumo.

Crédito antes que intervención

Para Vargas Arizu, el eje del problema está en el acceso al financiamiento. Recordó que, en la previa de las elecciones, por la suba del riesgo país, las tasas llegaron a niveles cercanos al 90%, lo que dejó a empresas y productores sin margen de maniobra. “Las empresas, los productores y todo el ámbito privado quedaron debilitados, porque no podían tomar crédito, y si tomaban era un desastre”, describió.

Frente a ese escenario, la provincia optó por enfocarse en líneas de crédito. Destacó la negociación con el Banco Nación, que derivó en una línea exclusiva para Mendoza, de hasta US$ 700 mil, con tasas del 24% o 26% para cosecha, acarreo y elaboración.

En tanto, para los productores de menos de 20 hectáreas, que suelen no cumplir con todos los requisitos para acceder a financiamiento bancario, el Fondo de Transformación y Crecimiento ofrece préstamos a tasas subsidiadas, de la mitad de la normal del Banco Nación.

El ministro señaló que San Juan está destinando aproximadamente un 50% de la uva a mosto y que en Mendoza se está por comenzar la elaboración, pero que el Gobierno no actuará sobre los precios, como tampoco lo hace en el de otras producciones agrícolas.

“Mi estimación personal, ya no del Gobierno, es que sobre final de año se van a equilibrar los stocks y vamos a trabajar una vitivinicultura razonable”, cerró Vargas Arizu, quien proviene del sector vitivinícola.