3 de marzo de 2026 - 18:12

Cosecha 2026: Fecovita compartió un nuevo pronóstico, con un 17% de caída promedio

La zona más afectada es el Valle de Uco, donde la baja es del 47%, con una reducción del 60% en Malbec. La uva emblema de Mendoza fue la más afectada.

El pronóstico de Fecovita muestra un 17% de caída en la cosecha 2026

El pronóstico de Fecovita muestra un 17% de caída en la cosecha 2026 

Los Andes
Por Redacción Economía

Si bien las estimaciones preliminares de cosecha realizadas por Fecovita habían arrojado una reducción de entre 5% y 8% en la cantidad de quintales cosechados este año en comparación con el pasado, el pronóstico de producción temprano mostró una merma bastante más pronunciada, del 17%.

A partir de mediciones a campo realizadas en diciembre (post-cuaje) y enero (envero), el área de agronomía del SVE —la Cooperativa de Provisión de Servicios Vitícolas y Enológicos, en articulación con ingenieros y productores de Fecovita— elaboró un pronóstico temprano de producción que permite anticipar volúmenes por zona y por variedad.

Por tipo de uva

Los resultados obtenidos para el ajuste de envero muestran que las tintas tendrían una reducción del 27%; las blancas, del 10%; las mezclas, del 9%, las cabernet, del 11%, y las malbec, del 30%.

image

Por zonas

En cuanto a las zonas, en la Norte, la caída estimada en la producción 2026, con respecto a la de 2025, se encuentra en línea con el promedio provincial, con un -17%. Sin embargo, las mayores pérdidas se concentran en Malbec (-56%) y cabernet (-37%).

En la zona Este, la disminución sería del 16%, con mayor impacto en tintas (-33%) y blancas (-26%). En tanto, en el Valle de Uco, la merma alcanzaría el 47%, con un 60% de baja en Malbec y un 46% en otras tintas.

En el Sur, en San Rafael, la caída productiva promedio fue del 22%, con mayor fuerza en Malbec (-53%), mientras que en cabernet se observa un marcado incremento del 33%. En General Alvear la baja fue más pronunciada: del 30%, con gran impacto en Malbec (-65%), mezclas (42%) y blancas (-38%); aquí también el cabernet creció, un 52%.

image

Elaboración del pronóstico

Para la confección del pronóstico de producción 2026 se relevaron datos de 179 parcelas pertenecientes a propiedades de productores asociados a Fecovita. Dichas parcelas vienen siendo evaluadas desde hace cinco temporadas y fueron elegidas por su representatividad para las distintas zonas de influencia del sistema cooperativo, teniendo en cuenta características como la variedad, el sistema de conducción y el rendimiento promedio.

Las distintas variedades evaluadas se agruparon bajo las siguientes categorías para la confección del pronóstico:

  • Tintas: Bonarda, Syrah, Tempranillo y Merlot
  • Blancas: Chardonnay, Chenin, Pedro Gimenez y Torrontés Riojano
  • Criollas: Criolla Chica, Criolla Grande, Moscatel Rosado, Cereza y Mezclas
  • Cabernet Sauvignon
  • Malbec

