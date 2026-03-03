Los Andes en Canadá: Latorre presentó el potencial minero de Mendoza en la reunión de ministros y empresas

En el tercer día del PDAC en Toronto , se realizó una reunión clave entre los ministros de las ocho provincias mineras argentinas y representantes de empresas que cotizan en bolsa. Allí, cada jurisdicción expuso sus planes de desarrollo y estrategias para atraer inversiones al sector.

En ese marco, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza , Jimena Latorre , detalló los avances de la provincia , los proyectos con permisos aprobados y las iniciativas para vincular financiamiento internacional con emprendimientos locales.

Durante la reunión, Jimena Latorre remarcó la necesidad de consolidar una estrategia común para posicionar a las provincias mineras como motor de crecimiento económico.

“La Argentina actualmente no es un país minero, es un país con algunas provincias mineras. De esas provincias mineras, las ocho estamos sentadas acá con distintos planes de desarrollo de nuestra actividad, de nuestra industria, de nuestra economía, y convencidos de que es el vector de crecimiento que va a mejorar la economía y que va a hacer crecer la economía argentina junto con la energía”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el desafío principal es lograr el vínculo entre capital y proyectos. “ Necesitamos conectar el capital, necesitamos conectar el financiamiento con los titulares de esos proyectos ”, señaló.

Sobre Mendoza, explicó que la provincia cuenta con un proyecto que recientemente obtuvo permiso para iniciar la construcción de una etapa de mini producción. “Probablemente sea el primer proyecto que produzca concentrado de cobre en la Argentina, porque es un proyecto de chico a mediano, con grandes ventajas en cuanto a la conectividad. Eso lo convierte en un proyecto con posibilidad de empezar a producir hacia fines de 2027 o principios de 2028”, detalló.

El proyecto "Andean Bridge" y la estrategia para atraer inversiones a Mendoza

Latorre indicó que para consolidar el desarrollo regional será necesario profundizar la exploración y atraer nuevas inversiones. “Para desarrollar efectivamente la región y esta economía en todas las provincias, incluida Mendoza, necesitamos más exploración y atraer inversión”, sostuvo.

La ministra recordó que desde 2024 la provincia trabaja con la Bolsa de Toronto (TSX) para abrir mercados y generar instancias de vinculación internacional. “Empezamos a trabajar en los roadshows con los CPCs y a informar y educar a los owners locales para que puedan certificar normas 43-101, registrarse en esos mercados y bajar ese financiamiento a nuestro territorio para concretar las inversiones que necesitamos y desarrollar la economía local”, explicó.

Además, presentó el proyecto "Andean Bridge", una iniciativa orientada a vincular financiamiento para Mendoza y la región. “Es construir puentes que conecten el financiamiento con las propiedades mineras y los proyectos, y de esa forma convertir a Mendoza, además de un hub logístico, en un hub económico y financiero”, afirmó.

También destacó el trabajo de la empresa provincial Impulsa Mendoza en la creación de un fondo cerrado de inversión de oferta pública para canalizar capitales. “Tenemos 71 proyectos en el sur de la provincia con permisos aprobados para iniciar exploración. Requieren financiamiento y, desde la política pública, estamos trabajando para reducir los riesgos que no sean propios de la actividad minera”, indicó.

Finalmente, remarcó el cambio de escenario en la provincia. “Hace dos años éramos una provincia en la que no se sabía si se podía hacer minería o no. Hoy estamos seguros de que la actividad minera se desarrolla y se va a desarrollar como un vector de crecimiento económico muy importante, y estamos trabajando para ser protagonistas en la atracción de inversiones que requiere la Argentina para el futuro inmediato".