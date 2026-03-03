3 de marzo de 2026 - 16:55

Los Andes en Canadá: la delegación mendocina en PDAC

La delegación mendocina participó de PDAC en Canadá, visitó charlas, exposiciones y el stand argentino, mostrando proyectos y oportunidades de inversión.

La delegación asistió a la feria PDAC

La delegación asistió a la feria PDAC

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
La delegación mendocina participó activamente en la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), uno de los eventos más importantes del mundo para la minería. Durante el tercer día de la convención, los representantes de la provincia asistieron a charlas, exposiciones y mesas redondas, donde se debatieron proyectos mineros, políticas provinciales y estrategias para atraer inversiones.

Argentina contó con un stand de 36 m², coordinado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, que reunió a empresas del sector y permitió mostrar innovaciones tecnológicas, servicios y oportunidades de negocio ante un público internacional compuesto por inversores, analistas, banqueros y representantes de gobiernos. La participación mendocina reforzó la presencia de la provincia en el mapa minero global y facilitó el contacto directo con posibles socios y compradores.

Stand argentino: promoción, inversión y Marca País

El pabellón nacional ofreció un espacio para que empresas y provincias exhibieran sus proyectos y fomentaran alianzas comerciales. Con apoyo del Consulado de Argentina en Toronto, la delegación recibió asistencia para coordinar reuniones y optimizar la visibilidad de Mendoza y otras jurisdicciones. Además, la Marca País Argentina potenció la exposición de productos y servicios, asegurando que los proyectos mineros alcanzaran un público global y aumentaran las posibilidades de inversión.

Galería de fotos:

a1cb2575-d3c2-487c-89d5-25548c68bea2
Javier Montoya Hacha, jefe de Asuntos Corporativos Minera Boroo Misquichilca y Pablo Dellazoppa, CEO diario Los Andes y Diario de Cuyo.

Javier Montoya Hacha, jefe de Asuntos Corporativos Minera Boroo Misquichilca y Pablo Dellazoppa, CEO diario Los Andes y Diario de Cuyo.

897B2DDC-96D3-4764-9CC0-33E16557FCAA
Gastón Vargas Gei, Carlos Guistozzi, Antonio Torre.

Gastón Vargas Gei, Carlos Guistozzi, Antonio Torre.

IMG_5956
Julieta Moroni y Soledad Slaibe de Centauro SA. Guillermo Martínez de ProMendoz

Julieta Moroni y Soledad Slaibe de Centauro SA. Guillermo Martínez de ProMendoz

IMG_5958
IMG_5957
Diego Aranciva y Ariel Funes de la empresa Maqoil y NGStore. Hugo Valenti, de la empresa Conosur Drilling.

Diego Aranciva y Ariel Funes de la empresa Maqoil y NGStore. Hugo Valenti, de la empresa Conosur Drilling.

IMG_5959
Ignacio Vidal, Fabián Solís y Juan Francisco Vidal.

Ignacio Vidal, Fabián Solís y Juan Francisco Vidal.

