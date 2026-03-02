Los Andes en Canadá: Genneia busca ampliar sus parques solares y evalúa nuevas inversiones en la provincia

En el segundo día de actividades de la convención Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) , se realizó el Argentina Day . Funcionarios nacionales y provinciales presentaron oportunidades de inversión ante empresarios, compañías y fondos internacionales en el Metro Convention Center.

En ese marco, Los Andes entrevistó a Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos, Marketing, Regulatorios y Sustentabilidad de Genneia , quien explicó la participación de la empresa en la PDAC, el avance de la energía solar en Mendoza y los proyectos de nuevos parques , donde la compañía busca consolidarse como socio estratégico del sector energético y minero.

Durante la convención de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), en Toronto, Gustavo Castagnino de Genneia, explicó que la presencia de la empresa responde a una estrategia sostenida de vinculación con el sector minero.

Según detalló, la compañía participa del evento desde hace varios años porque la minería es uno de los principales clientes de las energías renovables. “Hace casi cinco años que venimos. Ya es una costumbre. Estamos acá porque un cliente importante, el objetivo de Genneia y en general de todas las compañías de energía renovable, es la minería ”, señaló.

Castagnino explicó que la demanda energética y los objetivos ambientales convierten al sector en un aliado natural de las renovables. “ Obviamente por el volumen de energía que necesitan para sus desarrollos, pero también por que ellos necesitan energía renovable para su posicionamiento como mineras sustentables ”, afirmó.

En ese contexto, puso como ejemplo el caso mendocino y el trabajo articulado entre el sector público y privado. “Cómo el gobierno mendocino se apoyó en la energía renovable para trabajar en una minería sustentable, conseguir la licencia social, que no es fácil”, indicó. Y remarcó un aspecto central: “Sin la licencia social, sin la comunidad, no hay manera de que esto avance”.

El ejecutivo también destacó el valor estratégico del encuentro internacional, donde confluyen empresas, inversores y funcionarios. “Hay que estar acá, venir, ver cuáles son las tendencias, qué está pasando”, sostuvo. En ese sentido, explicó que la participación permite fortalecer vínculos con quienes toman decisiones fuera del país:“Muchas veces uno tiene contacto con los ejecutivos locales en Argentina, pero las decisiones a veces se toman afuera”.

Nuevos parques solares consolidan a Mendoza

Castagnino destacó el crecimiento de la compañía en Mendoza a partir de nuevas inversiones en energía solar y la puesta en marcha de infraestructura energética. El directivo recordó que recientemente se inauguró un nuevo parque solar en Luján de Cuyo.

“El lunes pasado inauguramos Anchoris, nuestro segundo parque solar en Mendoza, de 180 megas, en Luján de Cuyo. Muy contentos, orgullosos de haberlo podido llevar acá”, afirmó.

Además explicó que la empresa avanza con otro desarrollo en el sur provincial. “San Rafael es otro parque también de 180 megas”, detalló. Según precisó, “ya están funcionando los primeros 150 megas, están inyectando energía al sistema”, mientras que “faltan 30 megas” que esperan finalizar próximamente.

El ejecutivo remarcó que estas obras forman parte de un plan de inversiones comprometido para la provincia. “Invertir 450 millones de dólares en la provincia de Mendoza, para lograr 430 megawatts de potencia instalada”, explicó.

A partir de estos desarrollos, Mendoza pasó a ocupar un lugar central dentro de la empresa. “Hoy Mendoza se transformó en nuestro principal activo solar”, aseguró.

Proyectos en estudio y necesidades de infraestructura

Más allá de las obras en ejecución, la empresa analiza nuevos desarrollos en Mendoza, especialmente vinculados a la disponibilidad de infraestructura eléctrica. “Estamos pensando mucho en Mendoza. Tenemos alguna cosa dando vuelta en Luján de Cuyo, y un proyecto muy grande en el sur de la provincia”, señaló Castagnino.

Parque Solar San Rafael - Genneia El Parque Solar San Rafael comenzó a operar de manera anticipada con la entrada en servicio de 140 MW.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento dependerá de nuevas inversiones en transporte eléctrico. “Ese proyecto, como muchos otros hoy en el país, necesita infraestructura eléctrica, transporte, subestaciones, estaciones transformadoras”, explicó.

Castagnino definió a la compañía como un socio estratégico del desarrollo energético provincial y destacó el trabajo conjunto con el Estado para avanzar en nuevas obras. Según indicó, el gobierno mendocino ya comenzó a avanzar en proyectos vinculados a la red eléctrica. “La provincia está avanzando ya con licitaciones de líneas, de estaciones transformadoras”, afirmó.

En ese marco, sostuvo que la empresa busca participar activamente en los nuevos proyectos. “Acá lo que encontrás en Genneia es un socio estratégico para la provincia, para poder encarar obras en conjunto”, señaló.

Sobre el proyecto Mendoza Sur, explicó que el esquema prevé beneficios compartidos. “Hay una parte de la infraestructura que le va a servir al sistema y otra parte que va a posibilitar que nosotros hagamos el parque”, detalló.

Financiamiento internacional para obras energéticas

El acceso al financiamiento externo aparece como uno de los factores centrales para impulsar nuevas inversiones energéticas en la provincia. Castagnino destacó que el desarrollo de proyectos se apoya en la articulación entre el sector público y privado. “Esta relación público-privada se está dando de una manera que nosotros la vimos desde el principio”, afirmó.

También señaló que la empresa tiene capacidad para gestionar fondos internacionales. “Nosotros estamos dispuestos incluso a ofrecer financiamiento”, indicó. Finalmente, remarcó el impacto del trabajo conjunto. “Nosotros somos un facilitador también para poder conseguir el financiamiento para hacer estas obras, lo hemos hecho con varios bancos internacionales”, concluyó.