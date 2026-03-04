Capacitación profesional: cómo es el modelo alemán y cómo lo puede implementar Mendoza

La bodega del consulado alemán en Mendoza en plena vendimia fue el lugar elegido para presentar y compartir detalles sobre el Sistema Dual que aplica Alemani a con el fin de mejorar la capacitación profesional . El sistema tiene una trayectoria de 400 años y el logro de una estrecha vinculación entre empresas, sistema educativo y público construido año tras año. Del encuentro participaron referentes de unas 50 empresas, universidades públicas de Mendoza y San Juan así como referentes de Educación y Gobierno de ambas provincias.

Se trata del segundo año en el que la embajada de Alemania a través del consulado local motoriza dicho encuentro en un contexto de cambio del país y frente a las oportunidades laborales y de crecimiento que aparecen, en especial, en los sectores de Oil & Gas y en la minería. Sin embargo, el Sistema es permeable a todas las áreas de la economía y, en un momento de aceleradas transformaciones tecnológicas, altamente flexible en pos de las demandas cambiantes del mercado laboral.

Para Andreas Vollmer, cónsul de Alemania en Mendoza , se trata de una gran oportunidad de crecimiento para el sistema educativo. En palabras del embajador alemán en Argentina, Dieter Lamlé , que envió un mensaje grabado, “Alemania quiere ayudar con el tema de la educación y creemos que el Sistema Dual es importante para la Argentina” . Agregó que también es una posibilidad para los gobiernos debido a que baja los niveles de desempleo juvenil, situación que se ha verificado en ese país.

Así, el objetivo de la presentación del Sistema para el oeste argentino fue generar diálogo y posibilitar la vinculación entre empresas alemanas, locales, instituciones educativas de la región y ministerios correspondientes del gobierno provincial. En este contexto, se presentó el Sistema Dual alemán de la Cámara de Comercio Argentino-Alemana en la región y la posibilidad de replicarlo en Mendoza y San Juan.

En este marco, Vollmer destacó que una de las principales inquietudes de las empresas en la actualidad tiene que ver con la posibilidad de contar con profesionles capacitados en los diferentes sectores de la economía. De allí que el sistema busca priorizar la práctica profesional. De hecho, en una encuesta realizada a 250 empresas nucleadas en la Cámara de Comercio Argentino-Alemana mostró que el 67% de los consultados tenía la preocupación por la escasez de candidatos con habilidades técnicas necesarias.

El relevamiento también mostró que el 55% de los empleados aprende las habilidades técnicas dentro de la empresa y que el 68% reclamó mayor diálogo entre instituciones del sector público, educativo y privado. Además, el 76% respondió que el impacto de las nuevas tecnologías va a definir los nuevos puestos de trabajo. Del mismo modo, entre las habilidades más demandadas, se mencionaron las blandas, el pensamiento crítico y la flexibilidad o posibilidad de adaptarse al cambio; entre otras.

La situación de Mendoza

El Sistema Dual alemán tiene varias ventajas, pero una es la cantidad de años de vigencia que posee en ese país por lo que el proceso de adaptación a la Argentina o a Mendoza es más sencillo. Si bien hay diferencias culturales y sistémicas entre ambos países, en palabras del cónsul, Alemania ha trabajado con una gran variedad y cantidad de carreras, empresas y niveles. “Vemos qué se necesita acá, abrimos un cajón para ver cómo se resolvió allá y lo adaptamos”, graficó Vollmer.

En este sentido, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, señaló que su cartera trabaja a la par con la de Educación con el fin de poder alcanzar la velocidad a la que marcha el mundo del trabajo. “Argentina está en movimiento de grandes cambios y Mendoza es pionera en muchos de ellos”, advirtió el funcionario. Agregó que la llegada de la minería implica grandes cambios en temas laborales y educativos.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 11.45.41 El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

Junto a referentes de la Universidad de San Juan y otros funcionarios de esa provincia, la ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, relató su experiencia a partir de la cantidad de proyectos mineros que se explotan o están en exploración. En función de esta experiencia, explicó, trabajan para realizar cambios en la currícula con el fin de que más escuelas tengan una orientación en minería. Por otra parte, a través de la subsecretaría de Trabajo están por abrir un centro de formación de oficios en donde si capacitará a perforistas y maquinistas, entre otros altamente demandados.

En tanto, el vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel, destacó que desde la Universidad se busca fortalecer los programas de vinculación entre las demandas de las empresas y las formaciones que ofrece. No solo se trata de carreras de grado sino también de la de posgrado, terciario o cursos específicos en función de las necesidades. “En la actualidad, una de las principales necesidades de las pymes tienen que ver con la introducción de procesos de innovación para ser más eficientes y competir mejor”, comentó Fidel.

Tanto él como el resto de los presentes coincidieron en el desafío de velocidad de respuesta para adaptar la currícula en función de los vertiginosos cambios tecnológicos. En líneas generales, las carreras técnicas tienen alumnos con alta demanda y no es sencillo estar a la par de todo lo nuevo.

El decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional Mendoza, Eduardo Balach, sumó que desde esta institución son activos en implementar pasantías y mejorar la vinculación con las empresas. Aunque tanto los profesionales de esta casa de estudios como los de la UNCuyo suelen ser demandados desde esta casa de estudios han implementado nuevas carreras como la Telecomunicaciones y es probable que pronto tengan una opción destinada a la minería.

IMG-20260304-WA0055 Yanina Falugue, representante de la Cámara de Comercio Argentina-Alemana. Foto: Ramiro Gómez/Los Andes

En este sentido, Federico Morabito, director de Innovación de la provincia, expresó que uno de los puntos clave del Sistema Dual es que parte de los contenidos son definidos por las empresas en función de los requerimientos del mercado. “Es mucho más que una práctica profesional sino un espacio de coordinación entre academia, sindicatos y empresas”, observó. Para Nicolás Vicchi un punto es el dinamismo de todos los sectores en función de los cambios de la tecnología.

Cómo funciona el Sistema Dual alemán

Yanina Falugue, representante de la Cámara de Comercio Argentina-Alemana es una de las encargadas de llevar adelante el programa en Buenos Aires. La profesional explicó que el sistema ha traído altos beneficios a Alemania y que cada vez más empresas entienden la importancia de involucrarse y tener un rol importante dentro dela formación académica. De hecho, el Sistema funciona a partir de una pasantía rentada de dos años en donde los estudiantes reparten su tiempo entre las obligaciones académicas y las laborales.

En ese lapso transitan por todas las áreas de la empresa en un país en donde el modelo empresario está compuesto en su mayoría por pymes eficientes y el 99% de estas está adherida al Sistema Dual. En la actualidad son 328 las formaciones que participan, pero esto se modifica de manera activa porque cada 6 meses se evalúa la necesidad de cambios en función de la realidad.

El programa en Argentina se enfoca en los terciarios y es preciso una postulación de empresas y estudiantes que son admitidos o no luego de un proceso de selección. En el país europeo esto consiguió bajar el desempleo juvenil, formar talento técnico especializado, vinculación entre educación y empleo, sistema eficiente, sostenible y actualizado. Eso, sin mencionar que se ha transformado en un modelo que se replica a nivel mundial. Las empresas participan para fidelizar talento mientras que para los jóvenes se trata de una experiencia única en donde pasan por todas las partes de la compañía en donde aprenden a la par que estudian.