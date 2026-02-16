Las exportaciones de vino tuvieron un fuerte repunte en enero, ¿qué lo explica?

En enero, las exportaciones de vino registraron un incremento del 17,9% en comparación con el primer mes de 2025. En cambio, se observa una caída del 15,5% en volumen con respecto a diciembre . El mosto concentrado también tuvo una evolución interanual positiva, con un 37,5% de suba.

La Unión Europea habilita otra vez el pollo argentino tras un año de bloqueo sanitario: desde cuándo

El anticipo de comercialización de vinos y mostos en el mercado externo, del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) , refleja que, si bien las exportaciones totales de vino crecieron, las de color cayeron un 2,3%, mientras que las de vino blanco empujaron el repunte con un 134% de aumento.

Lo que explica esta importante variación son las ventas al exterior de vino granel , que tuvieron una suba interanual del 59,1%. Pero, cuando se analiza por color, el blanco sin fraccionar trepó 688% en comparación con enero de 2025, mientras que el tinto cayó un 6%.

El vino fraccionado, por su parte, también mostró una suba interanual del 3,4%, con un descenso del 1% del color y un incremento del 25,4% del blanco.

Las ventas al exterior de vino a granel sin mención varietal aumentaron un 417,4% entre enero de 2025 y el primer mes de 2026. En cambio, las de varietales sin fraccionar tuvieron un incremento, pero moderado, del 5,1% interanual.

En cuanto a las exportaciones de vino fraccionado, mostraron una caída del 12,1% para los genéricos y un aumento del 3% para los varietales. Y los espumosos tuvieron una importante mejora en el desempeño, con un crecimiento del 99,7% interanual.

En total, los vinos sin mención varietal registraron un 94,6% en el volumen de las exportaciones en la comparación con enero de 2025, mientras que los varietales crecieron un 3,5%.

Captura de pantalla 2026-02-16 124837

Valor de las exportaciones

El valor FOB (en dólares) de las ventas al exterior de vino tuvo una suba del 5,5% en el primer mes de 2026, con respecto al mismo de 2025. Se pasó de US$ 38,6 millones a US$ 40,7 millones.

En los fraccionados, los datos del INV reflejan una suba en el valor de las exportaciones de 5,2% para los vinos fraccionados y una del 8,6% para los graneles.

En cuanto al valor de las ventas al exterior de mosto concentrado, el crecimiento del 37,5% en volumen implicó un incremento del valor FOB de 24,5%. En enero de 2026, se alcanzaron los US$ 8,7 millones.