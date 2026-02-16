16 de febrero de 2026 - 13:03

Las exportaciones de vino tuvieron un fuerte repunte en enero, ¿qué lo explica?

El anticipo de comercialización en el mercado externo, del INV, también muestra un marcado crecimiento de las ventas de mosto.

Los datos del INV reflejan una suba importante en las exportaciones de vino a granel en enero

Los datos del INV reflejan una suba importante en las exportaciones de vino a granel en enero

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En enero, las exportaciones de vino registraron un incremento del 17,9% en comparación con el primer mes de 2025. En cambio, se observa una caída del 15,5% en volumen con respecto a diciembre. El mosto concentrado también tuvo una evolución interanual positiva, con un 37,5% de suba.

Leé además

La reapertura de las exportaciones de carne aviar ocurre tras la recuperación del estatus sanitario. 

La Unión Europea habilita otra vez el pollo argentino tras un año de bloqueo sanitario: desde cuándo

Por Redacción Economía
Qué oportunidades y riesgos implica para cada región productiva argentina el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: qué oportunidades y riesgos implica para cada región productiva

Por Redacción Economía

El anticipo de comercialización de vinos y mostos en el mercado externo, del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), refleja que, si bien las exportaciones totales de vino crecieron, las de color cayeron un 2,3%, mientras que las de vino blanco empujaron el repunte con un 134% de aumento.

Captura de pantalla 2026-02-16 124800

Lo que explica esta importante variación son las ventas al exterior de vino granel, que tuvieron una suba interanual del 59,1%. Pero, cuando se analiza por color, el blanco sin fraccionar trepó 688% en comparación con enero de 2025, mientras que el tinto cayó un 6%.

El vino fraccionado, por su parte, también mostró una suba interanual del 3,4%, con un descenso del 1% del color y un incremento del 25,4% del blanco.

Captura de pantalla 2026-02-16 124813

Qué pasó con los vinos varietales

Las ventas al exterior de vino a granel sin mención varietal aumentaron un 417,4% entre enero de 2025 y el primer mes de 2026. En cambio, las de varietales sin fraccionar tuvieron un incremento, pero moderado, del 5,1% interanual.

En cuanto a las exportaciones de vino fraccionado, mostraron una caída del 12,1% para los genéricos y un aumento del 3% para los varietales. Y los espumosos tuvieron una importante mejora en el desempeño, con un crecimiento del 99,7% interanual.

En total, los vinos sin mención varietal registraron un 94,6% en el volumen de las exportaciones en la comparación con enero de 2025, mientras que los varietales crecieron un 3,5%.

Captura de pantalla 2026-02-16 124837

Valor de las exportaciones

El valor FOB (en dólares) de las ventas al exterior de vino tuvo una suba del 5,5% en el primer mes de 2026, con respecto al mismo de 2025. Se pasó de US$ 38,6 millones a US$ 40,7 millones.

En los fraccionados, los datos del INV reflejan una suba en el valor de las exportaciones de 5,2% para los vinos fraccionados y una del 8,6% para los graneles.

En cuanto al valor de las ventas al exterior de mosto concentrado, el crecimiento del 37,5% en volumen implicó un incremento del valor FOB de 24,5%. En enero de 2026, se alcanzaron los US$ 8,7 millones.

Captura de pantalla 2026-02-16 124736
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Récord de las exportaciones argentinas.

Exportaciones récord a Estados Unidos: Argentina vendió más de US$8.300 millones aun sin el acuerdo comercial

Por Redacción Economía
El acuerdo comercial con Estados Unidos hizo saltar a las acciones argentinas. 

Las acciones argentinas subieron hasta un 20% luego del acuerdo comercial con Estados Unidos

Por Redacción Economía
Acuerdo comercial con Estados Unidos: qué cambia en aranceles, exportaciones e inversiones

Acuerdo comercial con Estados Unidos: qué cambia en aranceles a exportaciones, inversiones y piratería

Por Redacción Economía
El promedio per cápita de consumo de carne es de 47,9 kilos anuales. Muy lejos de los niveles históricos superiores a 60 kilos que caracterizaron a la Argentina durante décadas.

El consumo de carne sigue en baja y marca piso histórico

Por Redacción Economía