El consumo de carne sigue en baja y marca piso histórico

El consumo de carne vacuna en Argentina comenzó 2026 con una nueva señal de debilidad. De acuerdo con el Informe Económico Mensual de CICCRA, en enero el consumo aparente registró una caída de 13,0% frente al mismo mes del año anterior.

La retracción se dio en un contexto de menor faena, baja producción y exportaciones que se mantuvieron prácticamente estables. Según los datos relevados por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados, el consumo aparente fue equivalente a 182,1 mil toneladas res con hueso, lo que implicó una disminución de 27,1 mil toneladas respecto de enero de 2025.

En paralelo, el promedio móvil de los últimos doce meses del consumo per cápita se ubicó en 47,9 kilos por habitante al año, apenas 0,5% por debajo del registro de un año atrás. Es el consumo per cápita fue el más bajo de los últimos 20 años.

El desempeño del consumo estuvo directamente vinculado con la dinámica de la oferta. En enero, la faena total cayó 11,8% interanual, con un total de 1,014 millones de cabezas procesadas. Esta contracción impactó en la producción de carne vacuna, que descendió 10,0% anual hasta ubicarse en 239 mil toneladas res con hueso.

Desde CICCRA explicaron que la baja actividad en la industria frigorífica vacuna responde a un proceso que se arrastra desde hace varios años. El informe recuerda que la sequía que alcanzó su pico en 2023 y las inundaciones de 2024 y 2025 provocaron un achicamiento del stock cercano a 6%, con pérdida de más de 500.000 animales en tres años

Estos eventos climáticos derivaron en ventas anticipadas de hacienda, deterioro del índice de preñez y menores zafras de terneros, generando una tendencia contractiva de la faena en los últimos dos años. “En el inicio del año se observó un muy bajo nivel de actividad en la industria frigorífica vacuna”, remarcó la entidad.

Exportaciones de carne firmes, mercado interno ajustado

A diferencia de la producción y el consumo, las exportaciones mostraron mayor estabilidad. En enero, las ventas externas habrían alcanzado 57 mil toneladas res con hueso, una cifra similar a la de enero de 2025 (+1,0%)

Este comportamiento implicó que una porción relevante de la producción continuara canalizándose hacia el exterior. En consecuencia, el ajuste de la oferta recayó principalmente sobre el mercado doméstico. “Por lo tanto, el consumo aparente de carne vacuna habría retrocedido 13,0%”, sintetizó CICCRA

El fenómeno refleja una tensión clásica del sector: con una producción en retroceso, cualquier sostenimiento o mejora en exportaciones reduce automáticamente la disponibilidad interna. En términos relativos, el informe muestra que el consumo interno mantiene una participación menor dentro del destino de la producción total en comparación con años previos.

Carne: precios en alza y cambios en el comportamiento

El escenario de consumo también convive con precios que continúan creciendo por encima del nivel general. En enero de 2026, el rubro “carnes y derivados” registró un aumento mensual de 4,4%, mientras que el precio promedio de los cortes vacunos subió 3,6%

En la comparación interanual, el valor promedio de los cortes vacunos acumuló un alza de 70,8%, un ritmo que se mantuvo levemente por debajo del incremento del precio de la hacienda en pie (73,0%), pero muy por encima de la inflación general del período.

Este encarecimiento relativo influye en las decisiones de compra de los hogares. Analistas del sector advierten que, ante la pérdida de poder adquisitivo, se profundiza la sustitución hacia proteínas más económicas, como pollo o cerdo. De hecho, el informe destaca que el precio del pollo entero subió 8,9% en enero, aunque su valor absoluto sigue siendo significativamente menor al de la carne vacuna.

El dato de enero refuerza una tendencia que se consolidó en los últimos años: el consumo de carne vacuna dejó de mostrar rebotes significativos aun en meses de mayor oferta estacional. El promedio móvil per cápita de 47,9 kilos anuales se ubica lejos de los niveles históricos superiores a 60 kilos que caracterizaron a la Argentina durante décadas. Es el consumo per cápita fue el más bajo de los últimos 20 años.