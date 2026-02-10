La Unión Europea habilita otra vez el pollo argentino tras un año de bloqueo sanitario: desde cuándo

Argentina volverá a exportar carne aviar a la Unión Europea a partir del 1° de marzo , tras más de un año de restricciones sanitarias que habían cerrado uno de los destinos más exigentes y valiosos para el sector avícola nacional.

El Gobierno envió al Congreso el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur

La reapertura quedó oficializada con la publicación del Reglamento (UE) 2026/278 en el Diario Oficial del bloque comunitario y marca el final de un proceso que permitió al país recuperar su estatus sanitario como libre de influenza aviar altamente patógena.

Según confirmaron, la habilitación es el resultado del trabajo coordinado entre la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Cancillería, en línea con los estándares establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal .

Desde el Gobierno destacaron que la decisión no solo implica la recuperación de un mercado estratégico, sino que también respalda el cumplimiento de las exigencias sanitarias y de trazabilidad que demanda la Unión Europea , uno de los destinos más rigurosos en materia de inocuidad alimentaria.

El mercado europeo había suspendido las importaciones de carne de pollo y sus derivados a mediados de 2025, luego de detectarse un brote de influenza aviar altamente patógena en la provincia de Buenos Aires . La medida impactó de lleno en los envíos regulares y afectó a productores y frigoríficos de distintas regiones del país.

Con la reapertura, el sector avícola argentino vuelve a acceder a un destino de alto valor comercial, que antes de la suspensión representaba ventas por más de 17 millones de euros.

Reapertura del mercado: oportunidades

La rehabilitación del acceso se apoya en el control efectivo del brote, la erradicación de la enfermedad y la certificación de la ausencia de IAAP en granjas avícolas nacionales. Se trata de un requisito indispensable para ingresar al mercado europeo.

“La restitución de este mercado se sustenta en el control y la erradicación de IAAP en las granjas de producción avícola, y en la recuperación del estatus sanitario de Argentina como país libre de la enfermedad”, señalaron desde el gobierno.

En 2024, los envíos de estos productos y sus preparados hacia el bloque europeo alcanzaron un valor de 12 millones de euros, lo que representó un incremento del 140% respecto de 2023, según datos de Eurostat. Asimismo, durante el período enero-noviembre de 2025, las exportaciones argentinas a la UE ascendieron a casi 17 millones de euros, con un aumento del 41% en comparación con el 2024.