Decomisaron casi 70 kilos de carne que era transportada en condiciones irregulares en La Paz

La Policía Rural llevó a cargo el procedimiento para retirar de circulación los productos cárnicos que eran transportados sin documentación y en condiciones inadecuadas.

La Policía Rural decomisó casi 70 kilos de carne durante un operativo en la Ruta Provincial 77.

La Policía Rural decomisó casi 70 kilos de carne durante un operativo en la Ruta Provincial 77. 

.

En el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, implementado por el Gobierno provincial, este lunes por la tarde, la Policía Rural de Mendoza, decomisó casi setenta kilos de carne vacuna. El operativo de control fue realizado en la Ruta Provincial 77 , en el departamento de la Paz.

El personal policial detuvo la marcha de una camioneta en la que se trasladaban dos personas. Al inspeccionar el vehículo, los efectivos hallaron la mercadería. La misma era trasladada sin documentación y en condiciones inadecuadas, por lo que fue decomisada y desnaturalizada.

La policía halló la mercadería

Al efectuar una inspección visual en la caja del vehículo, los efectivos advirtieron la presencia de bolsas de arpillera que contenían distintos cortes de carne vacuna, sin sistema de refrigeración ni condiciones adecuadas de higiene y transporte.

Durante el control se constató, además, que los ocupantes no contaban con la documentación exigida que acredite la procedencia de la mercadería, ni habilitación vehicular para el transporte de alimentos, ni carnet de manipulación.

Ante esta situación, intervino la Oficina Fiscal Santa Rosa–La Paz, que dispuso la realización de las actuaciones correspondientes, la inspección ocular, la individualización de los involucrados y el decomiso inmediato de la carne, a fin de resguardar la salud pública.

La totalidad de la mercadería fue desnaturalizada y se instruyeron actuaciones por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal, con intervención de la autoridad judicial competente.

