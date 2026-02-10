Un niño de dos años murió tras ser atropellado por una camioneta que manejaba su tío

El menor jugaba cerca del vehículo y el hombre no advirtió su presencia al momento de avanzar. Si bien el impacto fue accidental el conductor fue detenido.

En la mañana de este lunes, se produjo una terrible tragedia en la Central de Abastos, México. El accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando un niño de dos años murió tras ser atropellado por una camioneta conducida por su tío en el estacionamiento de un mayorista.

El menor se encontraba jugando cerca del vehículo y posteriormente se aproximó a él cuando el conductor inició su marcha. El hombre, aparentemente sin advertir la presencia del niño, avanzó con la camioneta y lo atropelló de manera accidental.

El video de la tragedia El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del área de carga y descarga de un establecimiento dedicado a la venta de frutas y verduras. En las imágenes se observa el momento en que el joven descendió del vehículo y, al percatarse de lo ocurrido, solicitó ayuda de manera inmediata.

Embed Un niño de aproximadamente dos años de edad falleció la mañana de este lunes tras ser atropellado por una camioneta conducida presuntamente por su tío, en las inmediaciones de la Central de Abastos.



AQUÍ más información https://t.co/rzGgEkFvD0 pic.twitter.com/IFTMi3VPvx — Milenio León (@milenio_leon) February 9, 2026 Luego del hecho, los familiares del nene y testigos presentes se contactaron con la policía para dar aviso sobre lo sucedido y para pedir el apoyo de los servicios de emergencia.

Personal médico que acudió al lugar, constataron que el menor ya no contaba con signos vitales, debido a que la muerte se produjo prácticamente de forma instantánea.

El conductor de la camioneta fue identificado como René, de 24 años de edad, quien presuntamente es familiar directo del niño. El joven fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades para definir su situación legal.