Un adolescente fue condenado a prisión por apuñalar sin motivo a un niño en Inglaterra

El agresor de 15 años, atacó a la víctima varias veces en el estómago hasta causar su muerte. Por el crimen enfrenta una condena mínima de trece años.

Luego de un año de cometer el crimen, se dio a conocer la condena del adolescente que apuñaló a un niño en Inglaterra.&nbsp;

Luego de un año de cometer el crimen, se dio a conocer la condena del adolescente que apuñaló a un niño en Inglaterra. 

Un adolescente británico fue condenado por el asesinato de un niño de 12 años, a quien apuñaló en un parque de Birmingham, en el centro de Inglaterra. El crimen ocurrió el 21 de enero de 2025, y un año después , finalmente se conoció que la pena que enfrentará el agresor es de mínimo 13 años de prisión.

El acusado, quien tenía 14 años al momento del ataque, declaró ante un tribunal en el pasado que se trató de un ”apuñalamiento al azar”. Según la investigación, atacó al menor cuando regresaba a su casa y atravesaba el parque. En el lugar, niño fue apuñalado varias veces en el abdomen hasta que murió.

Luego del crimen, el adolescente tiró el arma homicida en un río cercano. Minutos más tarde regresó al lugar de los hechos y permaneció allí hasta la llegada de la Policía. La declaración que hizo a los agentes en ese momento fue que había encontrado con el cuerpo de casualidad mientras caminaba por la zona.

Más ataques que realizó el adolescente

Según transcendió, el día del ataque al menor, además agredió a otra mujer desconocida de 82 años a la que trató de ahogar. A esto se le suma que el día anterior, y en ese mismo parque, agredió a tres ancianas a las que causó heridas "que resulta difícil de imaginar", dijo el juez.

El magistrado, dejó claro que había un patrón de conducta para el agresor: "Merodeabas por el parque en busca de una víctima", señaló, dirigiéndose a él, y añadió que esos ataques le causaban "el placer de observar las consecuencias".

Según medios locales que asistieron a la audiencia, el adolescente escuchó atentamente la condena sin realizar gesto alguno. A su vez, estaban presentes los familiares del niño asesinado quienes se mostraban muy afectados.

