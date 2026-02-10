Bastián Jerez fue operado nuevamente y su mamá pide dadores de sangre

Bastián Jerez , el niño de 8 años que permanece en recuperación tras el grave choque ocurrido en Pinamar , fue trasladado este lunes a una clínica privada de la localidad bonaerense de San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza, para continuar con su tratamiento médico.

Pinamar: Bastián Jerez fue trasladado a una clínica tras múltiples operaciones y despertar del coma

"¡Nos reconoció!": Bastián despertó del coma tras el grave accidente en los médanos de Pinamar

En las últimas horas, su mamá comunicó a través de redes sociales que el menor volvió a ingresar al quirófano. Ante esto, la mujer publicó un pedido de dadores de sangre para Bastián.

“Necesitamos dadores de sangre para Basti, por favor, compartir” , escribió la mamá de Bastián en una historia de Instagram, donde además detalló los requisitos y a documentación que deben llevar para donar en el Hospital Italiano.

Y en otro posteo compartió la noticia de su nueva operación: "Basti acaba de ingresar a quirófano. Por favor intensifiquemos nuestras oraciones para él"

Esta nueva intervención quirúrgica es la octava desde que ocurrió el terrible accidente en la zona conocida como “La Frontera”, en el partido de Pinamar. A principios de este mes, su madre compartió la noticia más esperada: el menor despertó del coma farmacológico el pasado 4 de febrero.

A través del comunicado, la mujer confirmó que logró reconocerlos, además de que ya pudo hacer algunas expresiones entre sonrisas y gestos de enojo para comprobar su movilidad.

En su Instagram, Macarena Collantes describió el conmovedor momento en el que Bastián volvió a conectar con ellos: “Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”, expresó. Según relató la mujer, en las últimas horas el niño regaló a su familia "muchas sonrisas y caritas de enojado".

el mensaje de la mamá de bastian

Se espera que la madre del niño continúe informado sobre el estado del menor.

En forma paralela a la recuperación de Bastián, la causa judicial contra los conductores y su papá continúa con las tres partes como imputados.