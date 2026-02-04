4 de febrero de 2026 - 10:21

"¡Nos reconoció!": Bastián despertó del coma tras el grave accidente en los médanos de Pinamar

Su madre confirmó que el pequeño logró reconocer a su familia y ya realiza expresiones. A pesar de la mejoría, el parte médico advierte que su estado sigue siendo delicado tras ser sometido a siete cirugías.

Nos regaló muchas sonrisas: Bastián despertó del coma tras el grave accidente en los médanos de Pinamar.

"Nos regaló muchas sonrisas": Bastián despertó del coma tras el grave accidente en los médanos de Pinamar.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Luego de semanas de angustia e incertidumbre, llegó la noticia más esperada: Bastián Jerez, el niño que resultó gravemente herido tras un choque en los médanos de Pinamar, despertó del coma. La novedad fue compartida por su madre, Macarena Collantes, quien confirmó que el pequeño pudo reconocer a sus padres y comenzó a interactuar con el entorno.

Leé además

La Justicia prohibió andar en 4x4 por los médanos de Pinamar, donde se accidentó Bastían

La Justicia prohibió andar en 4x4 por los médanos de Pinamar, donde se accidentó Bastían

Por Redacción Sociedad
Un obrero terminó bajo una retroexcavadora tras ser atropellado 

Un obrero fue atropellado y terminó atrapado bajo una retroexcavadora en Luján

Por Redacción Policiales

A través de sus redes sociales, Collantes describió el conmovedor momento en el que Bastián volvió a conectar con ellos: “Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”, expresó. Según relató la mujer, en las últimas horas el niño regaló a su familia "muchas sonrisas y caritas de enojado".

el mensaje de la mamá de bastian
El mensaje de la mamá de Bastian.

El mensaje de la mamá de Bastian.

Actualmente, Bastián continúa internado en el Hospital Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde es monitoreado constantemente. A pesar de este gran paso, fuentes cercanas señalaron a NA que el pequeño presenta "avances y retrocesos en función de los días y la medicación suministrada".

Desde el accidente, hace casi un mes, el niño fue sometido a siete operaciones, decenas de estudios y un traslado que permitió poder constatar nuevas lesiones de gravedad.

La última cirugía, que fue realizada a comienzos de febrero, estuvo abocada en reemplazar una válvula de derivación externa por una válvula ventrículo-pleural, con el fin de mejorar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y regular la presión intracraneal.

Bastián Jerez sigue grave y en terapia

"Nos regaló muchas sonrisas": Bastián despertó del coma tras el grave accidente en los médanos de Pinamar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Murió un motociclista tras un choque frontal con un camión en General Alvear

Tragedia en Luján: una niña de dos años murió ahogada tras caer a una pileta

Por Redacción Policiales
El equipo médico confirmó que la operación de Bastián finalizó de manera satisfactoria. Se encuentra en recuperación tras el terrible accidente. 

Bastián Jerez fue operado por séptima vez tras el accidente en Pinamar: cuál es su estado

Por Redacción Sociedad
Carlos Negro, ministro del interior de Uruguay 

Ministro del Interior de Uruguay se disculpó tras protagonizar un accidente con la licencia vencida

Por Redacción Mundo
Canguros se cruzaron en una etapa del Tour Down Under y dejaron varios heridos

Dos canguros irrumpieron en una carrera de ciclismo y provocaron un grave accidente

Por Redacción Deportes