"¡Nos reconoció!": Bastián despertó del coma tras el grave accidente en los médanos de Pinamar

Su madre confirmó que el pequeño logró reconocer a su familia y ya realiza expresiones. A pesar de la mejoría, el parte médico advierte que su estado sigue siendo delicado tras ser sometido a siete cirugías.

"Nos regaló muchas sonrisas": Bastián despertó del coma tras el grave accidente en los médanos de Pinamar.

Luego de semanas de angustia e incertidumbre, llegó la noticia más esperada: Bastián Jerez, el niño que resultó gravemente herido tras un choque en los médanos de Pinamar, despertó del coma. La novedad fue compartida por su madre, Macarena Collantes, quien confirmó que el pequeño pudo reconocer a sus padres y comenzó a interactuar con el entorno.

A través de sus redes sociales, Collantes describió el conmovedor momento en el que Bastián volvió a conectar con ellos: “Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”, expresó. Según relató la mujer, en las últimas horas el niño regaló a su familia "muchas sonrisas y caritas de enojado".

el mensaje de la mamá de bastian El mensaje de la mamá de Bastian. Actualmente, Bastián continúa internado en el Hospital Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde es monitoreado constantemente. A pesar de este gran paso, fuentes cercanas señalaron a NA que el pequeño presenta "avances y retrocesos en función de los días y la medicación suministrada".

Desde el accidente, hace casi un mes, el niño fue sometido a siete operaciones, decenas de estudios y un traslado que permitió poder constatar nuevas lesiones de gravedad.

La última cirugía, que fue realizada a comienzos de febrero, estuvo abocada en reemplazar una válvula de derivación externa por una válvula ventrículo-pleural, con el fin de mejorar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y regular la presión intracraneal.

Bastián Jerez sigue grave y en terapia "Nos regaló muchas sonrisas": Bastián despertó del coma tras el grave accidente en los médanos de Pinamar.