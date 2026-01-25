Dos canguros irrumpieron en una carrera de ciclismo y provocaron un grave accidente

Un hecho tan insólito como impactante marcó la última etapa del Tour Down Under , una de las carreras por etapas más prestigiosas del ciclismo mundial, que se disputa cada año en Australia Meridional . Dos canguros irrumpieron en plena competencia , provocaron un accidente y dejaron a varios ciclistas heridos.

La competencia comenzó el 20 de enero y este 25 de enero se disputó la etapa final, de 169,8 kilómetros , en Stirling , una zona cercana a la ciudad de Adelaida . Cerca del mediodía (hora local), cuando el pelotón transitaba el kilómetro 95 , ocurrió lo inesperado.

Desde la vegetación ubicada a un costado de la ruta, dos canguros salieron repentinamente y se cruzaron delante de los ciclistas , que circulaban a alta velocidad. Muchos de los competidores no lograron esquivarlos y terminaron cayendo al asfalto.

“¡Nunca había visto esto!”, exclamó Phil Liggett , uno de los comentaristas del evento, mientras la carrera era transmitida en vivo por televisión.

Lío tremendo con un canguro en pleno Tour Down Under: tiró a varios ciclistas, entre ellos a Jay Vine, corredor que ha acabado llevándose la general #TourDownUnder pic.twitter.com/YBK5E1m4nH

Los animales aparecieron separados por varios metros entre sí y chocaron contra distintos ciclistas , aunque las cámaras captaron especialmente a uno de ellos, cuyo impacto quedó registrado en video. En las imágenes se observa cómo, tras golpear a dos corredores, el canguro se levanta y resbala varias veces sobre la calzada antes de lograr salir de la ruta.

Lesiones, abandonos y consecuencias

Como consecuencia del accidente, varios corredores resultaron heridos. Entre los más afectados estuvieron el australiano Jay Vine y el colombiano Juan Molano, ambos del equipo UAE Team Emirates XRG, quienes chocaron directamente contra el animal.

Molano debió abandonar la etapa, mientras que Vine logró recuperarse de la caída y, pese al golpe, se consagró ganador de la clasificación general, con más de un minuto de ventaja sobre el segundo.

“Todo el mundo me pregunta qué es lo más peligroso en Australia y siempre digo que son los canguros”, afirmó Vine tras la carrera, en diálogo con un canal australiano.

El ciclista explicó que los animales “esperan y se esconden entre los arbustos hasta que ya no puedes parar y te saltan delante”, y agregó: “Hoy quedó demostrado: dos de ellos se abrieron paso entre el pelotón mientras íbamos a unos 50 km/h”.

Uno de los canguros, relató, “se detuvo, fue a la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha y terminé golpeándolo en el trasero mientras se revolcaba en el suelo”.

Vine también señaló que, al ver al primero, supo que aparecería otro, porque “siempre hay dos: uno pequeño y uno grande”. “Por suerte estoy bien y me alegro de poder conservar la camiseta. Fue un circo por un tiempo”, concluyó.

Además del abandono de Molano, el equipo UAE Team Emirates XRG sufrió la baja del danés Mikkel Bjerg, mientras que al menos otros dos ciclistas sufrieron heridas de distinta consideración. Uno de los canguros involucrados en el accidente debió ser sacrificado debido a la gravedad de sus lesiones.