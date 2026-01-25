25 de enero de 2026 - 16:37

Dos canguros irrumpieron en una carrera de ciclismo y provocaron un grave accidente

El insólito episodio ocurrió durante la última etapa del Tour Down Under y dejó heridos y abandonos.

Canguros se cruzaron en una etapa del Tour Down Under y dejaron varios heridos

Canguros se cruzaron en una etapa del Tour Down Under y dejaron varios heridos

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Un hecho tan insólito como impactante marcó la última etapa del Tour Down Under, una de las carreras por etapas más prestigiosas del ciclismo mundial, que se disputa cada año en Australia Meridional. Dos canguros irrumpieron en plena competencia, provocaron un accidente y dejaron a varios ciclistas heridos.

Leé además

El giro mendocino cumple 50 años de vida y lo festejará con una edición que promete ser memorable.

Ciclismo: La Vuelta de Mendoza celebra sus 50 años de existencia

Por Redacción Deportes
Bicisendas en Mendoza. Foto José Gutierrez / Los Andes

Experiencia de ciclista en calles de Mendoza

Por Eduardo Lentini

La competencia comenzó el 20 de enero y este 25 de enero se disputó la etapa final, de 169,8 kilómetros, en Stirling, una zona cercana a la ciudad de Adelaida. Cerca del mediodía (hora local), cuando el pelotón transitaba el kilómetro 95, ocurrió lo inesperado.

Desde la vegetación ubicada a un costado de la ruta, dos canguros salieron repentinamente y se cruzaron delante de los ciclistas, que circulaban a alta velocidad. Muchos de los competidores no lograron esquivarlos y terminaron cayendo al asfalto.

Embed

“¡Nunca había visto esto!”, exclamó Phil Liggett, uno de los comentaristas del evento, mientras la carrera era transmitida en vivo por televisión.

Los animales aparecieron separados por varios metros entre sí y chocaron contra distintos ciclistas, aunque las cámaras captaron especialmente a uno de ellos, cuyo impacto quedó registrado en video. En las imágenes se observa cómo, tras golpear a dos corredores, el canguro se levanta y resbala varias veces sobre la calzada antes de lograr salir de la ruta.

Lesiones, abandonos y consecuencias

Como consecuencia del accidente, varios corredores resultaron heridos. Entre los más afectados estuvieron el australiano Jay Vine y el colombiano Juan Molano, ambos del equipo UAE Team Emirates XRG, quienes chocaron directamente contra el animal.

Molano debió abandonar la etapa, mientras que Vine logró recuperarse de la caída y, pese al golpe, se consagró ganador de la clasificación general, con más de un minuto de ventaja sobre el segundo.

“Todo el mundo me pregunta qué es lo más peligroso en Australia y siempre digo que son los canguros”, afirmó Vine tras la carrera, en diálogo con un canal australiano.

El ciclista explicó que los animales “esperan y se esconden entre los arbustos hasta que ya no puedes parar y te saltan delante”, y agregó: “Hoy quedó demostrado: dos de ellos se abrieron paso entre el pelotón mientras íbamos a unos 50 km/h”.

Uno de los canguros, relató, “se detuvo, fue a la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha y terminé golpeándolo en el trasero mientras se revolcaba en el suelo”.

Vine también señaló que, al ver al primero, supo que aparecería otro, porque “siempre hay dos: uno pequeño y uno grande”. “Por suerte estoy bien y me alegro de poder conservar la camiseta. Fue un circo por un tiempo”, concluyó.

Además del abandono de Molano, el equipo UAE Team Emirates XRG sufrió la baja del danés Mikkel Bjerg, mientras que al menos otros dos ciclistas sufrieron heridas de distinta consideración. Uno de los canguros involucrados en el accidente debió ser sacrificado debido a la gravedad de sus lesiones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El ciclismo provincial vivirá su punto cúlmine en febrero, con la disputa de la 50° Vuelta de Mendoza. 

La Temporada de Ruta del Ciclismo Mendocino, rumbo a la 50° Vuelta de Mendoza

Por Juan Azor
Thiago Almada anotó para el Atlético de Madrid

Golazo de Thiago Almada para la goleada de Atlético de Madrid

Por Redacción Deportes
La Selección Argentina de streamers se presenta en Mendoza

La Selección Argentina de streamers jugará en Gutiérrez Sport Club: tickets y por dónde verlo

Por Redacción Deportes
La dupla Argentina que hizo que el Aston Villa triunfe.

La Premier League tiene la marca Argentina en lo más alto

Por Redacción Deportes