La Justicia prohibió andar en 4x4 por los médanos de Pinamar, donde se accidentó Bastían

La Justicia bonaerense ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades recreativas motorizadas en la zona conocida como “La Frontera”, en el partido de Pinamar , a tres semanas del grave accidente en el que Bastian sufrió heridas de extrema gravedad.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la medida fue dictada por el juez suplente Félix Adrián Ferrán , a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, quien hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano .

En su resolución, el magistrado dispuso el “cese inmediato” de toda actividad que implique pruebas de destreza, competencias o maniobras temerarias con camionetas 4×4, UTV, cuatriciclos y motocicletas , aun cuando los terrenos donde se desarrollen sean de titularidad privada . El fallo sostiene que se trata de conductas de alto riesgo que, de manera reiterada, dejan como víctimas a menores de edad.

Ferrán rechazó además el argumento esgrimido por la Municipalidad de Pinamar , que había señalado la imposibilidad de intervenir en predios privados. En ese sentido, el juez remarcó que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad pública , especialmente frente a la reiteración de “siniestros graves y muertes” vinculadas a este tipo de prácticas recreativas durante la temporada turística.

La prohibición se mantendrá vigente hasta que el municipio implemente medidas concretas de prevención , entre ellas la adecuada señalización, delimitación del área y una supervisión efectiva de las actividades que allí se desarrollan, con el objetivo de evitar nuevos hechos de gravedad.

El fallo representa un fuerte llamado de atención sobre la falta de controles en una zona que, año tras año, concentra episodios de alto riesgo vinculados al uso de vehículos motorizados en médanos y playas.

Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado en grave estado por el accidente ocurrido en la ciudad balnearia de Pinamar, volverá a ser intervenido quirúrgicamente este lunes.

Así lo confirmaron fuentes cercanas a la familia del menor a la Agencia Noticias Argentinas y señalaron que será la séptima operación después del grave choque ocurrido en la primera quincena de enero en la zona de La Frontera en Pinamar.

En el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” donde el niño permanece internado se encuentran su madre, Macarena Collantes, y su padre, Maximiliano Jerez.

La familia aguarda que Bastián tenga un cuadro estable para que se pueda realizar un traslado al Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires.

El menor sufrió graves heridas luego de que el vehículo UTV en el que iba junto con sus padres impactara contra una camioneta en la zona de los médanos de Pinamar.

Como consecuencia del choque, debió recibir maniobras de reanimación en el lugar, hasta que fue trasladado al Hospital Municipal, donde actualmente se encuentra internado en grave estado y fue operado en seis oportunidades.