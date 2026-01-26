26 de enero de 2026 - 12:15

Bastián ya superó seis operaciones y lucha por su vida: hoy sabrán si algún conductor manejaba ebrio o drogado

Las pericias toxicológicas a los conductores imputados por el brutal accidente ocurrido en los médanos de Pinamar, donde resultó gravemente herido el niño Bastián Jerez, se realizarán este lunes al mediodía con el objetivo de determinar si alguno de ellos se encontraba bajo los efectos del alcohol o de drogas al momento del siniestro.

Bastián Jerez sigue grave y en terapia

Bastián Jerez sigue grave y en terapia

Foto:

Bastián Jerez sigue grave y en terapia

Bastián Jerez sigue grave y en terapia

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Las pericias toxicológicas a los conductores imputados por el brutal accidente ocurrido en los médanos de Pinamar, donde resultó gravemente herido el niño Bastián Jerez, se realizarán este lunes al mediodía con el objetivo de determinar si alguno de ellos se encontraba bajo los efectos del alcohol o de drogas al momento del siniestro.

Leé además

Pinamar: una camioneta y dos UTV chocaron en La Frontera.

Vuelven a operar a Bastián, el niño de 8 años atropellado en Pinamar: su pronóstico es reservado

Por Redacción Sociedad
Flor Jazmín Peña generó un clima tenso durante la transmisión en vivo del programa Nadie Dice Nada. 

Flor Jazmín Peña hizo un pedido a los fans del streaming de Luzu y las redes la destrozaron

Por Redacción Espectáculos

Los estudios se llevarán a cabo cerca de las 12.00 horas en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, utilizando las muestras recolectadas tras el accidente. Según se informó, el material fue preservado bajo una estricta cadena de custodia, a fin de evitar cualquier tipo de contaminación o filtración que pudiera alterar los resultados.

En paralelo, está previsto que durante el transcurso de esta semana continúen las pericias mecánicas sobre los vehículos involucrados: una camioneta Volkswagen Amarok y un UTV, cuyos análisis comenzaron la semana pasada y resultan claves para reconstruir la dinámica del hecho.

El estado de salud de Bastián

De acuerdo con el último parte médico difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el niño de 8 años fue sometido el sábado a una sexta intervención quirúrgica, vinculada a una fijación cervical y a la realización de una traqueotomía.

Actualmente, Bastián permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde su estado de salud se mantiene estable, aunque continúa bajo estricta supervisión médica.

La causa sigue en investigación mientras la Justicia aguarda los resultados de las pericias, que serán determinantes para definir las responsabilidades penales de los involucrados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Bastián Jerez sigue grave y en terapia

Bastián Jerez sigue grave y en terapia pero mostró una respuesta que ilusiona: el último parte médico

Por Redacción Policiales
Un hombre golpeó de la nada a un padre que llevaba a su hija en brazos y quedó internado.

Un hombre golpeó de la nada a un padre que llevaba a su hija en brazos y lo noqueó

Por Redacción Policiales
Conducía borracho, cayó a un canal y su camioneta se incendió en Chapanay.

Conducía ebrio, cayó a un canal y su camioneta se incendió: el test de alcoholemia sorprendió a los efectivos

Por Enrique Pfaab
Detuvieron a un joven armado durante un patrullaje preventivo en Guaymallén

Detuvieron a un menor de 15 años tras un asalto a tres adolescentes en Maipú

Por Redacción Policiales