Bastián ya superó seis operaciones y lucha por su vida: hoy sabrán si algún conductor manejaba ebrio o drogado

Las pericias toxicológicas a los conductores imputados por el brutal accidente ocurrido en los médanos de Pinamar, donde resultó gravemente herido el niño Bastián Jerez, se realizarán este lunes al mediodía con el objetivo de determinar si alguno de ellos se encontraba bajo los efectos del alcohol o de drogas al momento del siniestro.

Las pericias toxicológicas a los conductores imputados por el brutal accidente ocurrido en los médanos de Pinamar, donde resultó gravemente herido el niño Bastián Jerez, se realizarán este lunes al mediodía con el objetivo de determinar si alguno de ellos se encontraba bajo los efectos del alcohol o de drogas al momento del siniestro.

Los estudios se llevarán a cabo cerca de las 12.00 horas en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, utilizando las muestras recolectadas tras el accidente. Según se informó, el material fue preservado bajo una estricta cadena de custodia, a fin de evitar cualquier tipo de contaminación o filtración que pudiera alterar los resultados.

En paralelo, está previsto que durante el transcurso de esta semana continúen las pericias mecánicas sobre los vehículos involucrados: una camioneta Volkswagen Amarok y un UTV, cuyos análisis comenzaron la semana pasada y resultan claves para reconstruir la dinámica del hecho.

El estado de salud de Bastián De acuerdo con el último parte médico difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el niño de 8 años fue sometido el sábado a una sexta intervención quirúrgica, vinculada a una fijación cervical y a la realización de una traqueotomía.

Actualmente, Bastián permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde su estado de salud se mantiene estable, aunque continúa bajo estricta supervisión médica.

La causa sigue en investigación mientras la Justicia aguarda los resultados de las pericias, que serán determinantes para definir las responsabilidades penales de los involucrados.