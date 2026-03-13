Le negaron la salida del país a un mendocino acusado de amenazar a Macri: quería ir a trabajar a España

El Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza no autorizó a salir del país al mendocino acusado de amenazar por una red social al expresidente Mauricio Macri y a otros funcionarios nacionales, en 2022.

La decisión fue tomada por el juez sanjuanino Leopoldo Rago Gallo, quien subroga el juzgado mendocino, ante un pedido de la defensa de Luis Antonio Fernández , en ese momento empleado del Estado provincial desde hacìa 12 años y excandidato a diputado provincial por el Partido Verde .

El 11 de marzo pasado, la defensa de Fernández había presentado un pedido al tribunal para que el acusado por el delito de intimidación pública –con una suspensión de juicio a prueba vigente- viajara a España con un pasaje de ida, en un viaje por un tiempo indeterminado, con la intención de buscar un trabajo y con una residencia en un lugar determinado.

Ante la presentación, la Fiscalía se opuso y el juez indicó que “la Suspensión del Juicio a Prueba exige, para su vigencia, la sujeción del imputado al control jurisdiccional” y, en ese sentido, la salida del país, implica un riesgo de elusión ya que el periplo es por tiempo indeterminado.

“ No ha culminado el tiempo de suspensión oportunamente fijado , el cual se estableció hasta el mes de enero del año 2027 , estableciéndose la obligación de cumplir determinadas reglas de conducta hasta su vencimiento”, dice el escrito.

Le allanaron la casa

En setiembre de 2022 la custodia del expresidente Mauricio Macri decidió realizar una denuncia a la Justicia por amenazas de muerte que recibió el dirigente de Juntos Por el Cambio en la red social Twitter.

En octubre de ese mismo año se ordenó un allanamiento en la vivienda del sospechoso a pedido del juez Marcelo Martínez de Giorgi. El allanamiento se realizó en una casa en San Ignacio de Loyola al 2.300, en Guaymallén, “con el objeto de proceder a identificar en forma fehaciente a la totalidad de sus moradores, como así también proceder al secuestro de todo dispositivo electrónico con acceso a internet y/o cualquier otro elemento de interés para la Causa”, según el oficio judicial.

Como resultado, “se logró identificar al masculino como Luis Antonio Fernández, quien no registra antecedentes penales”, y estaba acompañado por su hija.

Según el registro del allanamiento, se secuestraron “Una credencial Municipal a nombre del imputado, varias boletas del Partido Político Progresista, Del Frente para la Victoria, Y Alianza Partido Federal, 3 celulares, 4 pendrives, un CPU, una tablet, una tarjeta porta chip y 2 tarjetas SIM”.

El detalle de que Fernández tuviera boletas de partidos políticos no es menor: es que también fue candidato en las últimas PASO.

Las amenazas

“¿Cuánto me pagan por ir a matar a Macri y a la mierda que lo rodea?”, fue uno de los posteos del usuario @luisanfer2442, nombrado como de un tal “Luis Fernández”. La cuenta se encuentra ahora deshabilitada.

El mismo usuario lanzó otra amenaza el 23 de agosto, en este caso contra el fiscal Diego Luciani, que llevaba adelante la investigación contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por corrupción en Vialidad.

“Cuánto me pagan, por matar, a este hijo de puta de Luciani”, se había posteado desde el mismo usuario @Luisanfer2442. Además, el día de la amenaza a Luciani, desde la misma cuenta se le escribió directo a Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción y dirigente macrista, en el mismo tono de amenaza y arrobando a su usuario: “Estoy pidiendo plata, para irte a matar a vos, a Luciani y a los jueces”.