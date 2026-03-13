Versiones cruzadas por el incendio del casino: desde el 911 aseguran que Bomberos Voluntarios de San Martín se habían declarado fuera de servicio

Tras el reclamo realizado por la Asociación de Bomberos Voluntarios El Libertador “Gral. San Martín” por no haber sido convocados durante el incendio que destruyó la sala del casino en el complejo Tótem Boulevard , surgió una versión diferente desde el entorno del sistema de emergencias 911 .

Qué originó el destructor incendio en el casino del Tótem Boulevard: la principal hipótesis

Bomberos de San Martín denunciaron que el 911 no los convocó al incendio del Casino: "Llegamos por llamados de vecinos"

Fuentes cercanas al sistema de despacho indicaron que el mismo miércoles por la mañana, día en que se produjo el siniestro, e l cuartel de Bomberos Voluntarios de San Martín habría informado que se encontraba “fuera de servicio” .

De acuerdo con esa versión, esa comunicación habría sido realizada antes de que se registrara el incendio, lo que habría condicionado el sistema de convocatorias que realiza el 911 para este tipo de emergencias.

“No sé por qué ahora se quejan de que no fueron convocados”, señaló una fuente vinculada al sistema, que habló en condición de reserva.

El planteo aparece luego de que la asociación de bomberos voluntarios manifestara públicamente su preocupación por no haber sido desplazados por el sistema de emergencias durante el operativo realizado el 11 de marzo.

Desde la institución habían informado que el cuartel de la jurisdicción nunca fue convocado oficialmente y que decidieron intervenir tras recibir llamados de vecinos que alertaban sobre la magnitud del incendio.

Según esa versión, una dotación de seis bomberos voluntarios se trasladó al lugar por iniciativa propia y al llegar constató que el combate del fuego ya estaba siendo realizado por personal de Bomberos de la Policía de Mendoza.

Además, desde la asociación señalaron que durante el intento de incorporarse al operativo se produjeron situaciones que dificultaron el trabajo de la dotación y que una bombero voluntaria resultó lesionada.

Por el momento no hubo una explicación oficial pública sobre el funcionamiento del sistema de despacho durante el incendio, mientras que desde la entidad de bomberos voluntarios adelantaron que elevarán un informe a las autoridades competentes y solicitarán que se revisen los mecanismos de coordinación ante emergencias.