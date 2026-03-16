Susto en Santa Rosa por un incendio en la municipalidad

Un principio de incendio se registró alrededor de las 21:30 en el interior del edificio de la Municipalidad de Santa Rosa , en Mendoza.

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Vecinos que se encontraban enfrente, en la plaza departamental , advirtieron la presencia de humo en el techo del edificio y dieron aviso a las autoridades. A partir de ese alerta se desplegó un operativo en el lugar.

Según la información preliminar, el foco se habría originado en un depósito del área de Compras y Suministros.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de Mendoza, Bomberos Voluntarios, personal de la Comisaría 21, Defensa Civil departamental, Seguridad Ciudadana y profesionales del Hospital de Santa Rosa.

Las tareas se extendieron durante aproximadamente dos horas y el incendio fue controlado cerca de las 23:30.

No se registraron personas heridas, aunque algunas debieron ser asistidas por inhalación de humo.

Según el informe de Bomberos de la Policía de Mendoza, el fuego se habría iniciado a raíz de un cortocircuito en una de las esquinas del depósito.De acuerdo con las primeras evaluaciones, las pérdidas fueron mínimas. El incendio solo afectó algunas estanterías, restos de hojas y algunos productos de librería que se encontraban almacenados en el lugar.

Tras el episodio, desde el municipio se informó que este lunes 16 de marzo no habrá actividad en el edificio central mientras se realizan peritajes para determinar el origen del incendio.