Tras la polémica por el incendio del casino, todos los bomberos del Este vuelven a operar con el sistema 911.

Luego de varios días de tensión y cruces públicos tras el incendio que afectó al casino del complejo Tótem Boulevard de San Martín, autoridades provinciales y bomberos voluntarios de la Zona Este, puntualmente Bomberos Voluntarios San Martín, acordaron normalizar el funcionamiento del sistema de emergencias 911 .

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La reunión se realizó este martes por la mañana en el Cuartel de Bomberos de la Policía de Mendoza, en La Colonia, departamento de Junín, y contó con la participación de la Dirección de Defensa Civil de la provincia y representantes de los cuarteles voluntarios de la región.

Tras el encuentro se informó que todos los cuarteles volverán a operar coordinados a través del sistema de comunicaciones TETRA, integrado al 911.

El director de Defensa Civil, Daniel Burrieza , señaló que durante la reunión se analizaron distintos aspectos del funcionamiento del sistema y las situaciones que habían generado el conflicto.

“Se hablaron de muchas cosas. Quedó claro que e l sistema funciona perfectamente, aunque puede haber errores y cosas que funcionan mal . Realizamos una crítica importante y se van a corregir esos puntos”, afirmó.

El funcionario remarcó que el 911 es la herramienta central para organizar la respuesta ante emergencias y aseguró que el encuentro permitió encauzar las diferencias.

“Reafirmamos que el 911 es la manera de organizar la acción ante una emergencia. Fue una reunión que no tuvo ni vencedores ni vencidos”, sostuvo.

Desde Bomberos Voluntarios de San Martín, su presidente Mariano Sarmiento también confirmó que el encuentro permitió alcanzar acuerdos y retomar la coordinación dentro del sistema provincial.

“Se lograron acuerdos y retomamos el uso del sistema TETRA”, explicó.

La institución indicó además que durante la reunión se respondieron los planteos que habían surgido tras la polémica generada por el incendio del casino y el funcionamiento del sistema de despacho.

“Se dio respuesta a nuestros reclamos y se normaliza la operatividad”, señalaron desde el cuartel.

Según detallaron, uno de los puntos centrales acordados fue la incorporación de un operador especializado en bomberos dentro del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

“Entre las medidas adoptadas se destaca la incorporación de un operador de bomberos en el CEO, lo que permitirá optimizar el sistema de despacho y garantizar la correcta convocatoria de los recursos disponibles”, informaron.

Sobre este punto, Burrieza indicó que esta participación de un bombero en el sistema “ya existía de antes”, pero dijo que “ya no quiero polemizar”.

Bomberos San Martín también indicó que se dispuso el incremento del cupo de combustible destinado a los cuarteles voluntarios, una medida destinada a fortalecer la capacidad operativa de las dotaciones.

“Se dispuso el incremento del cupo de combustible destinado a los cuarteles, fortaleciendo la capacidad operativa para la respuesta ante emergencias”, indicaron.

En ese contexto, desde Bomberos Voluntarios de San Martín confirmaron que retomarán el uso del sistema de comunicaciones provincial.

“Habiéndose garantizado el correcto funcionamiento del sistema de comunicaciones, Bomberos Voluntarios de San Martín retoma su operación en la frecuencia TETRA, normalizando su participación dentro del sistema de despacho”, señalaron.

Finalmente, la institución agradeció “la buena predisposición del director de Defensa Civil de la Provincia, Daniel Burrieza, en la búsqueda de soluciones concretas”, y también destacó el acompañamiento recibido durante los días de conflicto.

“Agradecemos a la comunidad y a los distintos cuarteles que brindaron su apoyo durante esta situación, destacando la importancia del trabajo conjunto y solidario”, concluyeron.