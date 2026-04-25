25 de abril de 2026 - 12:57

Polémica mundial: una mujer de 56 años recibió la eutanasia porque no superó la muerte de su hijo

La mujer no padecía enfermedades terminales ni problemas físicos graves. Murió luego de someterse a un procedimiento de eutanasia asistida por decisión propia.

eutanasia-inyeccion-letal-20220331-1335112
Por Redacción Mundo

Wendy Duffy, una mujer británica de 56 años que no padecía enfermedades terminales ni problemas físicos, murió este viernes en una clínica de Suiza luego de someterse a un procedimiento de eutanasia asistida. Su caso generó una fuerte repercusión ya que la principal razón detrás de su elección fue el duelo que atravesaba desde la muerte de su hijo, ocurrida hace cuatro años.

Leé además

El presidente Javier Milei.

Milei rechazó la eutanasia y afirmó que "la vida es un regalo" al opinar sobre el caso de Noelia Castillo

Por Redacción Política
Colombia: habilitan la eutanasia de 80 hipopótamos descendientes de Pablo Escobar 

Colombia aplicará la eutanasia a 80 hipopótamos que heredó por un capricho de Pablo Escobar

Por Redacción Mundo
Wendy Duffy eutanasia

La mujer, que había trabajado en el cuidado de personas, utilizó sus ahorros personales, unos 10.000 libras esterlinas, para viajar y completar el proceso en la clínica Pegasos, una de las instituciones más conocidas del país por ofrecer asistencia para morir bajo estrictos controles médicos y psiquiátricos.

Antes de concretar la decisión, Wendy habló públicamente sobre su situación y aseguró que no se trataba de un impulso ni de una crisis pasajera. Según explicó en una entrevista con Daily Mail, llevaba más de un año planificando su despedida y definía su elección como una “decisión feliz”, tomada con plena conciencia.

El dolor por la muerte de su hijo marcó su vida

El punto de quiebre en su historia fue la muerte de su hijo Marcus Dolman, de 23 años, quien falleció de manera repentina tras atragantarse con un tomate que quedó atascado en su tráquea mientras comía un sándwich.

Desde entonces, Wendy aseguró que su vida cambió por completo y que nunca logró superar esa pérdida. La ausencia de su hijo se convirtió en una carga emocional permanente que terminó condicionando su decisión de poner fin a su vida.

Para su despedida eligió un gesto profundamente simbólico: decidió vestir una remera de Marcus que, según dijo, todavía conservaba su olor. También seleccionó la última canción que quería escuchar antes del procedimiento: Die With A Smile, interpretada por Lady Gaga y Bruno Mars.

Nunca más van a poder escuchar ese tema sin pensar en mí”, expresó durante esa entrevista.

Wendy Duffy eutanasia

La evaluación médica y la decisión final

La clínica Pegasos exige una evaluación exhaustiva antes de autorizar cualquier procedimiento de muerte asistida. En este caso, el fundador del centro, Ruedi Habegger, explicó que tanto él como el equipo médico y psiquiátrico no tuvieron dudas sobre la claridad mental de Wendy ni sobre la firmeza de su decisión.

“Wendy Duffy, a pedido propio, fue asistida para morir el 24 de abril y el procedimiento se completó sin incidentes y en total cumplimiento de sus deseos”, señaló Habegger.

También aclaró que no existían señales de presión externa ni indicios de incapacidad para decidir. Según su definición, el caso encuadraba dentro de lo que en términos legales británicos se considera un “suicidio lúcido”.

La propia Wendy había insistido en que no sufría depresión y que su decisión no respondía a una enfermedad mental sino a una convicción personal. Incluso explicó por qué descartó otras formas de quitarse la vida: no quería dejar una escena traumática para terceros.

“Podría tirarme de un puente de la autopista o de un rascacielos, pero cualquiera que me encontrara tendría que lidiar con eso el resto de su vida”, sostuvo.

ID:6817323 ID:6817323 enfermo terminal, eutanasia. medicina paliativa, cuidados paliativos, contención 123RF

El debate sobre la eutanasia en Suiza

Suiza es uno de los pocos países europeos donde el suicidio asistido es legal incluso para personas que no atraviesan enfermedades terminales. Esa legislación permite que ciudadanos extranjeros viajen especialmente para acceder a este tipo de procedimientos, siempre bajo controles médicos estrictos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Uruguay reglamentó la ley de eutanasia.

Uruguay puso en vigencia la ley de eutanasia y se convirtió en el primer país de Latinoamérica en regularla

Por Redacción Mundo
Otro caso de maltrato infantil: imputan a una mujer golpear y traspasarle cocaína a su hijo al amamantarlo

Otro caso de maltrato: imputaron a una joven madre por golpear y "pasarle" cocaína a su bebé

los zapatos de los anos 2000 estan de vuelta y se combinan con jeans y faldas midi

Los zapatos de los años 2000 están de vuelta y se combinan con jeans y faldas midi

un panuelo de seda vintage que volvera a estar de moda en otono 2026

Un pañuelo de seda vintage que volverá a estar de moda en otoño 2026