Milei rechazó la eutanasia y afirmó que "la vida es un regalo" al opinar sobre el caso de Noelia Castillo

El presidente Javier Milei se expresó en contra de la eutanasia y sostuvo que “la vida es un regalo”, al dar su opinión sobre la muerte asistida en una entrevista con un medio español. En ese marco, remarcó que “es un motivo de alegría que cada día podamos vivir” , por lo que se debe “honrar”.

Las declaraciones del mandatario en su visita a España surgieron a partir del caso de Noelia Castillo, la joven que murió en Barcelona tras obtener autorización judicial para acceder a la eutanasia , un tema que volvió a instalar el debate en torno a este tipo de prácticas.

“En lo personal, yo no estoy de acuerdo. Para mí la vida es un regalo que debemos honrar. Es un motivo de alegría que cada día podamos vivir”, indicó Milei. “No puede ser peor estar muerto que tener una vida que no le gusta a alguien”, aseveró.

Sin embargo, a pesar de mostrarse en contra, aclaró que respeta las decisiones individuales, recordando el significado de su ideología. “Mientras lo que haga una persona no dañe a otros, yo no me meto en la vida de los demás. La decisión final es suya” , concluyó.

En la entrevista con el medio español El Debate, Milei fue consultado sobre la interrupción voluntaria del embarazo y expresó: “Mi posición respecto al aborto es opuesta, porque yo considero que la vida se inicia desde la concepción. La vida es un continuo donde hay dos momentos discretos, la concepción y la muerte. Cualquier interrupción en el medio es un asesinato” .

El caso de Noelia Castillo

Noelia Castillo, la joven parapléjica de 25 años, recibió este jueves la eutanasia en un centro de salud de Cataluña, después de una larga batalla judicial. La joven llevaba dos años batallando judicialmente para que se le pudiera aplicar la muerte asistida, a la que se oponía su padre, pero a la que los tribunales le han reconocido que tenía derecho.

Una paraplejia la tenía postrada en una silla de ruedas tras arrojarse al vacío desde un quinto piso el 4 de octubre de 2022, luego de haber sido víctima de una agresión sexual múltiple.

El impacto resultó en una lesión medular completa que la mantuvo postrada, sin movilidad de la cintura hacia abajo y con dolores neuropáticos crónicos que ella misma calificó como insoportables.

La española Noelia Castillo Ramos recibirá la eutanasia a los 25 años tras quedar parapléjica y atravesar un dolor constante La española Noelia Castillo Ramos recibirá la eutanasia a los 25 años tras quedar parapléjica y atravesar un dolor constante Gentileza / Antena 3

A solo 24 horas de la muerte anunciada, Noelia decía sentirse aliviada: “Por fin lo he conseguido, por fin podré descansar”, afirmaba ayer la joven en su única entrevista en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, donde también aseguraba que no tenía “ganas de nada; ni de comer, ni de salir. Duermo mal, me duelen la espalda y las piernas (…) y quiero dejar de sufrir, irme en paz”.

En esta entrevista en Antena 3, la joven hablaba públicamente por primera vez y relataba que su vida no había sido para nada fácil. Confesaba que había intentado suicidarse varias veces y que de hecho empezó a autolesionarse desde muy niña.

Al separarse de sus padres y tras pasar por centros de acogida, la situación se agravó: “Me junté con malas compañías, consumí drogas y uno de mis primeros novios abusó de mí cuando estaba dormida”, explicaba a la periodista Bea Osa. Esas agresiones sexuales se repitieron con otros hombres, hasta que un día fue víctima de una violación grupal. “Fueron tres chicos, pero nunca denuncié porque al cabo de tres o cuatro días me tiré por la ventana”.

La batalla para poder aplicar la eutanasia se dilató por la frontal oposición del padre de Noelia, asesorado por la asociación Abogados Cristianos. El hombre sostenía que su hija no estaba capacitada mentalmente para decidir sobre su futuro.

Los intentos para frenar la muerte digna de Noelia fueron tumbados, primero, por un juzgado de Instrucción de Barcelona; después llegaron los fallos a favor de ella del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del Tribunal Supremo, el Constitucional y, el último revés, el definitivo, fue con el dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Sin estos intentos, la joven barcelonesa hubiera muerto el 2 de agosto del 2024, el día para el que se había programado inicialmente la eutanasia.