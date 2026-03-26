Murió Noelia Castillo Ramos a los 25 años tras recibir la eutanasia

En un final triste pero anunciado, la española Noelia Castillo Ramos falleció este jueves a los 25 años tras recibir la eutanasia , práctica que había pedido en 2024. El proceso fue demorado por tanto tiempo debido a un extenso proceso judicial que era trabado por su propio padre, en contra de su decisión.

La joven, en situación de paraplejia y con un cuadro clínico irreversible, murió en el hospital residencial donde vivía, en su habitación y en las condiciones que había manifestado como su deseo. "Siempre me he sentido sola. Simplemente quiero dejar de sufrir y punto" , aseguró la joven dos días antes.

El caso generó fuerte repercusión a nivel mundial debido a la oposición de su padre, lo que derivó en una disputa legal que se extendió durante 601 días. Finalmente, tras un fallo reciente que habilitó el procedimiento, la joven pudo acceder a la muerte asistida.

Noelia sufría paraplejia como consecuencia de un intento de suicidio “saltando de un quinto piso” luego de pasar por una violación grupal . La joven tenía pérdida de movilidad en las piernas, dolor neuropático crónico, incontinencia fecal y vejiga neurogénica que requiere sondajes periódicos.

“Lo tenía muy claro desde el principio” , afirmó la joven en una entrevista luego de confirmarse la luz verde para el proceso.

La prestación había sido autorizada por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, pero el proceso quedó frenado por la intervención de la organización ultracatólica y conservadora Abogados Cristianos, que llevó el caso a distintas instancias judiciales en representación del padre de la joven.

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En las últimas horas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó el recurso final del padre de Noelia, lo que terminó de despejar el camino para la aplicación de la eutanasia. Previamente, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional de España ya habían avalado la legalidad.

El dictamen que autorizó la práctica concluyó que la joven presenta una condición “no recuperable”, con “dependencia grave, dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante”, en línea con los requisitos que establece la legislación vigente desde 2021 en España.