Esto dice la sentencia de Noelia Castillo Ramos: discapacidad al 74%, dolor y trastornos psiquiátricos

El caso de Noelia Castillo Ramos (25) quedó respaldado por un fallo judicial que describe con precisión el cuadro clínico que justificó el acceso a la eutanasia en España . La resolución concluye que la joven cumple con los requisitos legales al presentar “un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”, sin perspectivas de mejora.

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Noelia Castillo Ramos tiene 25 años, es parapléjica y recibirá la eutanasia tras luchar contra su padre

Según los informes médicos incorporados al expediente, destacado por el diario El Mundo, Noelia tiene un 74% de discapacidad reconocido desde 2023, con limitaciones graves que le impiden valerse por sí misma en la vida diaria.

La sentencia subraya que estas condiciones afectan directamente su autonomía, su capacidad de expresión y su relación con el entorno.

El perfil de Noelia resulta inusual dentro de las estadísticas de España. Es que la mayoría de los casos de eutanasia corresponden a personas mayores de 80 años, mientras que ella tiene 25.

En concreto, desde el 25 de junio de 2021 (entrada en vigor de la ley) y hasta el 31 de diciembre de 2021, se registraron 2.432 solicitudes de prestación de ayuda para morir : 173 durante 2021, 576 en 2022, 766 en 2023 y 929 en 2024.

Del total de procesos finalizados, el 45,86% concluyó con la prestación de ayuda para morir, el 33,15% correspondió a personas que fallecieron durante la tramitación, el 15,18% fueron solicitudes denegadas y el 5,81% fueron revocadas por la persona solicitante.

El tramo de edad más frecuente el que superaba los 80 (27,77%). Las enfermedades de base más frecuentes fueron la neurológica (32,51%) y la oncológica (29,71%).

La batalla de Noelia se alargó por la frontal oposición del padre, asesorado por la asociación Abogados Cristianos. El hombre intentó detener el proceso con una “cautelarísima”, pero el juzgado al que acudió ayer se declaró incompetente para entrar, a estas alturas, en un proceso que antes de llegar a Europa pasó por un juzgado de Instrucción, el Superior de Justicia de Catalunya, el Tribunal Supremo y el Constitucional.

El de Noelia Castillo Ramos es un cuadro físico irreversible

El origen del estado final de Noelia Castillo Ramos se remonta a una lesión medular sufrida en 2022, que derivó en una paraplejia irreversible. Tras varios problemas familiares en su adolescencia, fue victima de una violación grupal, intentó quitarse la vida saltando de un quinto piso y quedó parapléjica.

Los documentos médicos describen una lesión a nivel lumbar (L3) con secuelas severas: pérdida de movilidad en las piernas, dolor neuropático crónico, incontinencia fecal y vejiga neurogénica que requiere sondajes periódicos.

La española Noelia Castillo Ramos recibirá la eutanasia a los 25 años tras quedar parapléjica y atravesar un dolor constante La española Noelia Castillo Ramos recibe la eutanasia a los 25 años tras quedar parapléjica y atravesar un dolor constante Gentileza / Antena 3

Como consecuencia, la joven depende de una silla de ruedas y presenta una movilidad muy limitada incluso en espacios adaptados. Las condiciones configuran, según el fallo, una “limitación grave y total en el autocuidado diario”.

A la condición física se suman diagnósticos psiquiátricos complejos. La sentencia menciona un trastorno límite de la personalidad y un trastorno obsesivo-compulsivo con ideas paranoides y pensamientos suicidas recurrentes.

Los informes detallan dificultades para controlar las emociones, impulsividad, cambios bruscos de ánimo e inestabilidad en sus relaciones personales y en la autoimagen. Todo esto genera un cuadro de sufrimiento psicológico persistente, que la propia Noelia describió como imposible de sostener.

La española Noelia Castillo Ramos recibe la eutanasia a los 25 años tras quedar parapléjica y atravesar un dolor constante La española Noelia Castillo Ramos recibe la eutanasia a los 25 años tras quedar parapléjica y atravesar un dolor constante Gentileza

El proceso incluyó el seguimiento de más de una decena de profesionales, entre neurólogos, psicólogos y psiquiatras.

En base a esas evaluaciones, la Justicia española determinó que su situación encuadra dentro de los criterios previstos por la ley de eutanasia, vigente en ese país desde 2021.

El fallo remarca que existe una alta probabilidad de que las limitaciones persistan en el tiempo “sin posibilidad de curación o mejoría apreciable”, uno de los puntos clave para habilitar la prestación.

“No tengo ganas de nada; ni de comer, ni de salir, duermo mal, me duelen la espalda y las piernas (…) y quiero dejar de sufrir, irme en paz”, dijo la joven en un programa de Antena 3, días antes de someterse a la eutanasia.