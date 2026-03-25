Noelia Castillo Ramos tiene 25 años, es parapléjica y recibirá la eutanasia tras luchar contra su padre

La joven española lleva más de un año y medio esperando, luego de una serie de procesos judiciales y trabas interpuestas por su papá. Su última entrevista dio la vuelta al mundo.

La española Noelia Castillo Ramos recibirá la eutanasia a los 25 años tras quedar parapléjica y atravesar un dolor constante

La española Noelia Castillo Ramos recibirá la eutanasia a los 25 años tras quedar parapléjica y atravesar un dolor constante

El caso de la española Noelia Castillo Ramos puso en agenda el alcance del derecho a morir dignamente. Es que la joven de 25 años, en situación de paraplejia y con un cuadro clínico irreversible, anunció que recibirá la eutanasia este jueves 26 de marzo, luego de más de un año y medio de trabas judiciales impulsadas por su propio padre, en contra de la eutanasia.

La prestación había sido autorizada en julio de 2024 por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, pero el proceso quedó frenado por la intervención de la organización ultracatólica y conservadora Abogados Cristianos, que llevó el caso a distintas instancias judiciales en representación del padre de la joven.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Y Ahora Sonsoles (@yahorasonsoles) En las últimas horas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó el recurso final del padre de Noelia, lo que terminó de despejar el camino para la aplicación de la eutanasia. Previamente, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional de España ya habían avalado la legalidad del procedimiento.

“Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto”, expresó hace escasas horas Noelia en una entrevista con el programa "Y ahora Sonsoles" (Antena 3), donde también reafirmó que nunca dudó de su decisión: “Lo tenía muy claro desde el principio”.

El dictamen que autorizó la práctica concluyó que la joven presenta una condición “no recuperable”, con “dependencia grave, dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante”, en línea con los requisitos que establece la legislación vigente desde 2021 en España.