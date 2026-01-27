Pidió la eutanasia, rechazó las flores y dejó un último deseo que hoy ayuda a cientos de animales

Tras una larga batalla contra el cáncer cerebral , Ángela Mariño tomó la decisión de solicitar la eutanasia para poner fin a su sufrimiento. Sin embargo, antes de partir, dejó un pedido que rompe con la tradición: en lugar de gastar dinero en flores, solicitó comida para animales. Su historia hoy invita a replantear cómo despedimos a nuestros seres queridos.

La historia de Ángela Mariño no es solo un relato de resiliencia frente a la enfermedad, sino un llamado a la acción que se volvió viral a través de las redes sociales. Diagnosticada con cáncer cerebral en 2010 , la joven enfrentó recurrencias en 2012, 2020 y 2022. Estas etapas la llevaron a atravesar cuatro cirugías que le dejaron una discapacidad física, obligándola a someterse a intensas terapias de rehabilitación.

Ante el avance irreversible de su condición, Ángela decidió filmar su despedida junto a su amiga Tatiana . En el video, la joven expresó una voluntad que hoy impacta en miles de personas: transformar su funeral en una oportunidad de supervivencia para otros seres que, a diferencia de los humanos, suelen ser olvidados en los momentos de duelo.

La propuesta de Ángela es directa y cuestiona un hábito funerario milenario. Según sus propias palabras, buscaba que las personas se sumaran a una forma de despedida más significativa que simplemente "gastar un montón de dinero en flores que se van a pudrir". Para ella, el sentido de la muerte debía conectarse con la vida de los más vulnerables : los perros y gatos sin hogar.

El pedido concreto para quienes asistieran a su funeral fue llevar alimento concentrado para mascotas para ser entregado a fundaciones o sitios con necesidades reales. Esta decisión plantea una consecuencia práctica inmediata: convertir el presupuesto destinado a la ornamentación fúnebre en raciones de comida que pueden sostener refugios de animales durante semanas.

Además de la donación de alimento, Ángela pidió a sus allegados un cambio en el tono del evento. Solicitó que los asistentes fueran vestidos de colores y que el encuentro fuera un espacio para compartir recuerdos en su memoria, alejándose de la solemnidad tradicional y gris de este tipo de ceremonias.

image

Cómo transformar el dolor en un beneficio para otros seres

El legado de Ángela Mariño busca romper con el individualismo. En su mensaje final, la joven pidió dejar de ser indiferentes ante el sufrimiento de otros seres y abandonar la idea de que los seres humanos son el centro del universo. Esta visión ya empezó a generar un cambio de hábito en su entorno más cercano; su amiga Tatiana aseguró que seguirá este legado y que, en su propia despedida, también pedirá comida para animales o que se use ese dinero para apoyar esterilizaciones.

La respuesta en las redes sociales no se hizo esperar, con cientos de usuarios prometiendo replicar este gesto de generosidad. Muchos destacaron la fortuna de los "animalitos con colita" que la recibirían al otro lado, mientras Ángela, en un último abrazo con su amiga, dejó una frase que resume su propósito: "Voy a tener una fundación en el cielo".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mente Mujer (@mentemujer_)

Este cambio de hábito no solo ayuda a las organizaciones que rescatan animales, sino que ofrece a los familiares un consuelo distinto: saber que la partida de su ser querido generó un impacto positivo y tangible en el mundo. La propuesta de Ángela transforma un momento de pérdida en un acto de servicio que perdura mucho más allá de lo que duraría el aroma de una flor.