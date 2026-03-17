17 de marzo de 2026 - 23:10

Ataque con misiles en Israel dejó al menos dos muertos cerca de Tel Aviv

Las víctimas no lograron llegar a un refugio antiaéreo durante el ataque. El hecho se produjo en medio de la escalada del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán.

Dos muertos en Tel Aviv tras el impacto de un misil iraní.

Dos muertos en Tel Aviv tras el impacto de un misil iraní.

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Xinhua
Por Redacción Mundo

Al menos dos personas murieron en la madrugada de este miércoles en las cercanías de Tel Aviv, luego del impacto de fragmentos de misiles lanzados desde Irán, en el marco de la creciente escalada del conflicto en Medio Oriente.

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Según informó el servicio de emergencias Magen David Adom, las víctimas —un hombre y una mujer de alrededor de 70 años— no lograron alcanzar un refugio antiaéreo a tiempo y fueron alcanzadas en un edificio de Ramat Gan.

Daños materiales y escenas de destrucción

Las imágenes difundidas por los equipos de rescate muestran importantes daños en infraestructuras, incluyendo un edificio residencial y la estación ferroviaria de Savidor.

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Entre los destrozos se registraron vehículos incendiados, escombros y estructuras dañadas, producto del impacto de los fragmentos de los misiles. Cabe recordar que el ataque se enmarca en la escalada del conflicto en Medio Oriente, que involucra a Israel, Estados Unidos y Irán.

De acuerdo con datos recopilados por la Agencia Noticias Argentinas, con estas víctimas ya son 14 los fallecidos en territorio israelí desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero.

Expertos israelíes advirtieron que al menos la mitad de los misiles utilizados por Irán contarían con ojivas de racimo, un tipo de armamento que se fragmenta en el aire y dispersa múltiples cargas explosivas. Este tipo de munición puede expandirse en un radio de hasta diez kilómetros, aumentando el riesgo para la población civil.

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