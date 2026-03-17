Javier Milei sobre el atentado a la Embajada de Israel: "Frente al terrorismo no puede haber tregua"

El Presidente encabezó el homenaje por el 34° aniversario del atentado y reafirmó su posicionamiento a favor de Israel.

Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina, que muestra a su mandatario Javier Milei (c) hablando este martes durante el acto de conmemoración del atentado perpetrado en 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires (Argentina). Un total de 29 personas murieron y centenares quedaron heridas en el ataque perpetrado el 17 de marzo de 1992 contra la embajada, el primero de los dos atentados cometidos en Argentina contra intereses judíos o israelíes y que, al igual que el perpetrado contra la mutualista judía AMIA en 1994, es atribuido por la Justicia local a Irán y a la organización chií libanesa Hizbulá y sigue impune.

Este martes, el presidente Javier Milei encabezó el acto por el aniversario del atentado a la Embajada de Israel en Argentina, ocurrido el 17 de marzo de 1992. El Presidente fue contundente en su discurso y señaló que "frente al terrorismo no puede haber tregua".

El acto se llevó a cabo en el barrio porteño de Retiro, donde antes se encontraba la sede, y contó con la presencia del jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y la secretaria de presidencia, Karina Milei. El homenaje se realizó bajo el lema "La primera vez no se olvida"

En su discurso, el mandatario señaló que "hay que hacer memoria" respecto al atentado, el cual calificó como "un cobarde ataque producto del terrorismo iraní que se cobró la vida de 29 personas y dejó un saldo de más de 200 heridos"

Familiares de las víctimas del atentado a la embajada de Israel renuevan su pedido de justicia Se cumplen 34 años del atentado a la embajada de Israel Asimismo, añadió que es "una herdida en el pueblo argentino, en la comunidad judía y en los simiento morales de nuestra sociedad". Además, sostuvo que Argentina "enfrenta al terrorismo" y calificó a Israel como una "nación hermana que comparte los mismo valores que la nuestra"

La posición de Argentina en el conflicto de Oriente Medio Por otro lado, el Presidente se refirió al conflicto en Medio Oriente y reiteró la postura de Argentina. "Es un momento histórico en el que Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin al régimen iraní, una tiranía que no sólo mantiene cautiva a su propia población, sino que se ha dedicado a sembrar el terror durante décadas alrededor del mundo"

Además, señaló que “el terrorismo es una amenaza que exige decisión política, constancia institucional y un compromiso que no se agota en el tiempo”. En ese marco, destacó que la Argentina “impulsa nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de los responsables de estos crímenes, incluso cuando pretendan eludir la acción de la justicia”. Por último, el Presidente también recordó a las víctimas del atentado e hizo hincapié en la búsqueda de justicia por parte de los familiares. “Honramos a quienes perdieron la vida en estos atentados y acompañamos a sus familias, que durante más de tres décadas han sostenido con dignidad una búsqueda incansable de justicia”