El índice de confianza en la gestión de Milei cayó otra vez y preocupa al oficialismo

La confianza social en el Gobierno de Javier Milei registró una nueva caída durante mayo y profundizó la tendencia negativa que atraviesa la administración nacional desde comienzos de 2026. Así lo reflejó el último informe del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) .

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De acuerdo al relevamiento, el indicador se ubicó en 1,99 puntos , lo que representó una baja del 1,6% en comparación con abril. Con este resultado, el índice acumuló seis meses consecutivos de retroceso y una contracción del 19,2% en lo que va del año.

Además, el estudio remarcó que la caída interanual alcanzó el 18,7% , mientras que el promedio general de la gestión descendió a 2,41 puntos , el registro más bajo desde que Milei llegó a la Casa Rosada.

La imagen del Gobierno profundiza su retroceso y alcanza su nivel más bajo en 2026.

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Uno de los aspectos más golpeados dentro del relevamiento fue la evaluación sobre la “Capacidad para resolver los problemas del país” , que cayó un 5,6% y marcó su peor nivel desde el inicio del mandato libertario.

También retrocedieron otros indicadores vinculados a la imagen del Ejecutivo nacional. La percepción sobre la “Preocupación por el interés general” bajó un 2,5%, mientras que el ítem relacionado con la “Honestidad” registró una disminución del 1,6%.

En contraste, el informe señaló leves mejoras en dos componentes: la “Evaluación general del Gobierno” subió un 3% y la “Eficiencia en la administración” avanzó apenas un 0,5%.

La caída fue más fuerte entre adultos de 30 a 49 años

El análisis sociodemográfico del estudio mostró diferencias marcadas según la edad de los encuestados. El segmento de entre 30 y 49 años fue el que reflejó el mayor deterioro en la confianza hacia el Gobierno, con una caída del 11,3%.

Entre los jóvenes de 18 a 29 años, la disminución alcanzó el 5,3%, mientras que el grupo de mayores de 50 años mostró una mejora del 5,4% en la percepción sobre la gestión nacional.

Milei y sus tuiteros La confianza en Javier Milei volvió a caer y ya acumula seis meses consecutivos en baja. Los Andes

A nivel territorial, el informe indicó que el Gran Buenos Aires continuó siendo la región con menor respaldo al oficialismo tras sufrir una nueva baja. En cambio, la Ciudad de Buenos Aires mostró una leve recuperación y el interior del país mantuvo los niveles de confianza más altos.

La comparación con otros gobiernos y el escenario político

El relevamiento también comparó la situación actual con otros gobiernos argentinos en el mismo tramo de gestión. Según la UTDT, el nivel de confianza de Milei a los 30 meses de mandato quedó prácticamente alineado con el que tenía Mauricio Macri en ese mismo período presidencial.

En ese momento, el gobierno de Cambiemos registraba 2,04 puntos, apenas por encima del valor actual de la administración libertaria. Sin embargo, el índice quedó considerablemente más bajo que el que exhibía la gestión de Néstor Kirchner en igual etapa de gobierno.

El estudio de la Universidad Torcuato Di Tella se realizó sobre una muestra de 1.000 casos relevados en 39 localidades del país entre el 4 y el 19 de mayo.