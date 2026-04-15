15 de abril de 2026 - 21:35

Uruguay puso en vigencia la ley de eutanasia y se convirtió en el primer país de Latinoamérica en regularla

El presidente de Uruguay firmó el decreto reglamentario de "Ley de Muerte Digna", sancionado en octubre de 2025.

Uruguay reglamentó la ley de eutanasia.

Uruguay reglamentó la ley de eutanasia.

Foto:

Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó este miércoles el decreto reglamentario que regula la eutanasia, denominado “muerte digna”, que fue aprobado en el Senado en octubre de 2025. De esta manera, Uruguay se convirtió en el tercer país de la región y undécimo en el mundo en legalizar la eutanasia activa, que se da cuando un médico induce a la muerte de un paciente en casos de extrema gravedad.

Leé además

La española Noelia Castillo Ramos recibió la eutanasia a los 25 años tras quedar parapléjica y atravesar un dolor constante

¿Es moralmente aceptable la eutanasia?

Por Bruno Álvarez
Colombia: habilitan la eutanasia de 80 hipopótamos descendientes de Pablo Escobar 

Colombia aplicará la eutanasia a 80 hipopótamos que heredó por un capricho de Pablo Escobar

Por Redacción Mundo

“Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha”, detalló Orsi en posteo en sus redes sociales. Asimismo, consideró que “la dignidad humana está en el centro de las decisiones mas complejas”

Yamandu Orsi
Yamandú Orsi firmando el decreto de regulación de la ley de eutanasia

Yamandú Orsi firmando el decreto de regulación de la ley de eutanasia

El mandatario señaló que firmó la ley de eutanasia “tras una conversación profunda, con raíces filosóficas, éticas y también personales, donde conviven distintas miradas, creencias y sensibilidades. Uruguay sigue construyendo acuerdo en los temas que más importan”.

"Hace 6 meses avanzamos en garantizar los cuidados paliativos, porque acompañar, aliviar y cuidar es parte esencial de cualquier decisión en este terreno", declaró.

La aprobación de la ley en Uruguay

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, la Ley de Muerte Digna fue aprobada en el Senado, con el respaldo del oficialismo y parte de la oposición. Tras la aprobación de la misma redacción que tuvo luz verde en Diputados dos meses antes, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en regular la eutanasia por ley. Si bien Colombia y Ecuador despenalizaron hace años el procedimiento, fue a través de fallos de sus cortes constitucionales.

eutanasia-inyeccion-letal-20220331-1335112

El informe detalla que la ley aprobada habilita la eutanasia a personas mayores de edad, “psíquicamente aptas”, que cursen la “etapa terminal de una patología incurable e irreversible”, o padezcan por ello sufrimientos “insoportables”, con “grave y progresivo deterioro” de su calidad de vida.

Cada caso será analizado por un equipo multidisciplinario en los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, con informes médicos y psicológicos, y la voluntad del paciente podrá revocarse en cualquier momento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El piloto mendocino, que viene de un abandono en Neuquén, buscará su primera victoria en un trazado que siempre le ha sido esquivo: Concepción del Uruguay.

Julián Santero busca revancha en Concepción del Uruguay en el Turismo Carretera

El papa León XIV llamó a la paz tras el cruce con Donald Trump: Podemos vivir a pesar de las diferencias

El papa León XIV llamó a la paz tras el cruce con Donald Trump: "Podemos vivir a pesar de las diferencias"

Pronóstico: llegará un gran caudal de lluvias en los próximos 15 días.

Pronóstico para los próximos 15 días: aseguran que se vienen las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas

Por Cristian Reta
Chau sellos en el pasaporte: Europa ya implementó el nuevo sistema de registro digital.

Chau sellos en el pasaporte: Europa ya implementó el nuevo sistema de registro digital

Por Redacción Mundo