Agredieron a una mujer trans en una verdulería y el violento episodio quedó grabado: "Sos un macho"

Una influencer trans denunció que fue agredida verbal y físicamente mientras hacía compras en una verdulería de Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires, en un episodio que quedó registrado en video y se volvió viral en redes. Según advirtió en su video, fue atacada e insultada simplemente por su condición.

Quién es Juan, el mexicano que es favorito para ganar el reto extremo de MrBeast y conquista al mundo

Un político turco se volvió viral por su enorme bigote y desató una ola de memes: "Tiene barbijo"

De acuerdo al relato de la propia víctima, identificada como Ámbar de Leo y procedente de Tucumán, todo comenzó cuando la agresora le gritaba desde afuera del local , lo que derivó en una confrontación directa que rápidamente escaló a una situación violenta.

En su testimonio manifestó que al escuchar reiterados comentarios decidió salir a preguntarle si tenía algún problema con ella. En ese momento, la otra mujer reaccionó de forma hostil y, ante el temor de una agresión física, Ámbar respondió con una cachetada.

“La mujer reaccionó de forma agresiva ante mi reclamo. Ante el temor de que me agrediera físicamente, reaccioné y le di una cachetada” , relató. La influencer explicó que la situación la tomó por sorpresa y expresó que atravesó un momento de fuerte impacto emocional tras lo ocurrido.

"Yo solo había salido a comprar tranquila para cocinar y terminé en una situación totalmente innecesaria. La verdad, no sé bien qué siento en este momento. Me atravesaron muchas emociones y todavía estoy en shock”, agregó.

Video viral: gritos, golpes y un desmayo

En las imágenes difundidas se escuchan insultos y amenazas, mientras la agresora le propina golpes y una patada. También se oyen gritos en medio de la discusión, donde intervienen otras personas que presenciaban la escena.

“Te voy a filmar, loca de mierda”, se escucha en el video mientras la agresora le da una patada a la influencer. Fue entonces que comenzaron los gritos: “Me pegó una trompada”, “sos un hombre, boludo”, “sos un macho, pelotudo”. En medio del caos, un hombre intervino: “Le estás pegando a una mujer”.

Embed Una transfóbica agredió a una mina trans q solo compraba en la verdulería y se hizo la q se descompensó, dios mío



Típico de nazi, tira la piedra y después se hace la víctima pic.twitter.com/9kDkcIo3ej — Aguz (@sweeter_gxs) April 21, 2026

El conflicto se intensificó hasta que la mujer que inició el ataque se desmayó. Luego, su madre pidió que Ámbar permaneciera en el lugar mientras se daba aviso a la Policía, y varios vecinos se acercaron a observar lo que ocurría.

En un segundo video se ve la llegada de los efectivos, quienes consultaron sobre la situación. Según la influencer, tras escuchar las versiones, los agentes le dieron la razón en medio del conflicto.

Comunicado de la influencer en redes

Más tarde, la joven agradeció en redes sociales a quienes la defendieron durante el episodio y brindó más detalles sobre lo sucedido. También mencionó que la agresora tendría problemas de salud mental, según documentación presentada en el lugar.

“Al parecer, esta chica tiene un tema psiquiátrico porque presentaron un carnet o algo así. Y para colmo, es de acá nomás, espero no volver a cruzarla", explicó.

Finalmente, Ámbar señaló que, si bien se encuentra bien físicamente, todavía no logra procesar lo ocurrido y continúa afectada por la experiencia.

“Estoy bien, pero todavía no caigo con lo que pasó. Tengo muchas emociones juntas, estoy temblando y me siento rara. Supongo que mañana será otro día y podré acomodar un poco todo lo que siento”.