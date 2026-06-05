Chofer llevó dos turistas europeas y cuando se bajaron su reacción se volvió viral: "Solo para valientes"

El momento generó un intenso debate entre los usuarios. Sin embargo, la gran mayoría sostuvo que mantuvo una conducta muy respetuosa.

Un chofer bajó a dos turistas europeas y su reacción se volvió viral en redes.

Un chofer de aplicación se volvió viral en redes sociales tras compartir un video que grabó dentro de su auto. La filmación muestra una escena de un viaje aparentemente normal, pero el final terminó sorprendiendo a miles de personas. “La cara de sufrimiento lo decía todo”, bromeó un usuario.

El momento fue captado por la cámara instalada en el vehículo, que el conductor utiliza por cuestiones de seguridad. Sin embargo, en esta ocasión registró un episodio que no se le desea a nadie.

Video: el polémico gesto del conductor tras llevar a dos turistas En el video se observa dos turistas europeas que realizaron el recorrido y descendieron del auto con total normalidad. Durante el trayecto no se observa nada extraño ni situaciones incómodas. Incluso, el conductor mantiene un trato muy profesional con las pasajeras.

Sin embargo, todo cambió apenas las mujeres se bajaron del vehículo y el chofer continuó su viaje. El sujeto avanzó unos metros, detuvo la marcha y comenzó a cubrirse la nariz con un trapo mientras realizaba gestos de querer devolver.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revelación Magazine (@revelacion_magazine) Tosió en varias oportunidades y hasta tuvo que abrir las puertas y los vidrios para ventilar el vehículo. “Vayansé a la verg@”, se le escucha decir antes de bajarse del auto. Al parecer, las mujeres tenían un fuerte olor corporal o quizás se les escaparon algunos gases, dejando un aroma muy desagradable.

La actitud del conductor generó un intenso debate en las redes. Mientras algunos internautas se tomaron la situación con humor, otros asumieron que durante todo el viaje mantuvo una conducta respetuosa y nunca hizo sentir incómodas a las turistas. La publicación acumula miles de reproducciones y comentarios en pocas horas. Cientos de usuarios resaltaron la paciencia del trabajador y consideraron que actuó con profesionalismo al esperar el final del viaje antes de expresar su malestar. “Se ganó las cinco estrellas por la paciencia”, escribió un seguidor.