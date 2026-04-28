28 de abril de 2026 - 18:17

Crece la polémica alrededor de Brian Sarmiento: aseguran que sus hijas quieren cambiarse su apellido

Horas después de dejar la casa, Sarmiento habló sobre su presente económico y se refirió públicamente a una situación sensible.

Brian Sarmiento
Por Redacción Espectáculos

La última gala de Gran Hermano: Generación Dorada estuvo cargada de polémica y dejó una salida que cambió por completo el juego. Con una placa fuerte integrada por Solange Abraham, Franco Zunino, Brian Sarmiento, Yisela “Yipio” Pintos y Danelik Galazán, el público decidió que Brian abandonara la casa, una definición que alteró alianzas internas.

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Brian Sarmiento
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La eliminación del exfutbolista no solo tuvo impacto dentro de la competencia. Horas después de dejar la casa, Sarmiento participó en La Cumbre, el ciclo de streaming conducido por Santiago del Moro, donde habló sobre su presente económico y se refirió públicamente a una situación sensible: las deudas vinculadas a las cuotas alimentarias de sus hijas. Sus declaraciones generaron una fuerte repercusión y provocaron la respuesta inmediata de sus exparejas.

Brian habló de las cuotas alimentarias tras salir del reality

Luego de abandonar Gran Hermano, Brian Sarmiento visitó La Cumbre y allí se refirió a las deudas por alimentos con sus hijas. Durante la entrevista, explicó que no pudo sostener los acuerdos económicos establecidos cuando todavía jugaba profesionalmente al fútbol.

“Yo no pude mantener los convenios de cuando era futbolista y no lo supieron entender. Entonces, era imposible pagar una cuota del mismo nivel cuando jugaba al fútbol”, afirmó.

Sus palabras instalaron rápidamente el tema fuera del ámbito del reality y generaron repercusión mediática, especialmente porque otras voces vinculadas a su vida personal decidieron responder públicamente.

Gran Hermano

La respuesta de Diana desde España y una versión completamente distinta

Después de que Tessie Poza, madre de una de sus hijas, también expusiera su postura, se sumó el testimonio de Diana, madre de dos hijas del exjugador y expareja suya, quien habló desde España en diálogo con el programa Intrusos.

Allí negó la versión presentada por Brian y sostuvo que durante un tiempo él cumplió con sus responsabilidades, aunque luego la situación cambió de forma considerable.

“Me separé cuando la pequeña tendría unos tres años, más o menos. Nunca falló ningún mes y siempre ayudó”, explicó. También relató que aceptó una reducción de la cuota alimentaria cuando él lo pidió y aseguró que no hubo conflicto en ese momento.

Gran Hermano generación dorada- Santiago del Moro

Una deuda cercana a los 80 mil euros

Sobre el aspecto económico, Diana negó haber recibido pagos recientes y fue precisa cuando le consultaron sobre el monto total de la deuda acumulada. “No”, respondió cuando le preguntaron si seguía recibiendo transferencias.

Luego detalló que la deuda ronda “cerca de ochenta mil euros”, una cifra que profundizó todavía más el escándalo mediático alrededor del exfutbolista. También recordó que la última vez que Brian intentó ver a sus hijas fue hace casi ocho años, cuando él estaba en México y ellas todavía eran pequeñas.

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