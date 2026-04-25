Con un versus atrapante, se filtró quien será eliminado de Gran Hermano: esto dicen las encuestas

Este jueves 23 de abril se terminó de conformar la placa de Gran Hermano Generación Dorada . De los 10 jugadores que habían sido nominados inicialmente, 4 fueron salvados por la gente y ahora Brian Sarmiento, Danelik, Solange Abraham, Franco Zunino y Yipio pelean por seguir en competencia.

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Como siempre, Fefe Bongiorno abrió la encuesta en sus redes para que el público pudiera expresar su intención de voto y para sorpresa de muchos, Yipio aparece con la mayor cantidad de votos negativos.

Se filtró quién sería el nuevo eliminado de Gran Hermano.

En el primer testeo, cuando todavía eran 10 en placa, Brian Sarmiento había tomado la delantera y si bien Yipio era la segunda más votada, tenía una distancia enorme respecto de su compañero. Ahora, esa tendencia cambió y es la humorista la que se ubica a la cabeza.

Sin embargo, otro de los usuarios que suele realizar este tipo de consultas a la comunidad, tiene todavía al exjugador en la cima de los votos negativos mientras que Yipio queda atrás.

Gran Hermano Se filtró quién sería el nuevo eliminado de Gran Hermano. Web

Por ahora, usando esta información como base, se sabe que el lunes habrá un mano a mano entre Yipio y Brian.

Cabe recordar que Tamara Paganini, Daniela, Zilli y Eduardo fueron los que sacaron menos votos en los días anteriores y lograron salvarse de la gala final, para definir al nuevo eliminado del reality.