25 de abril de 2026 - 12:46

Con un versus atrapante, se filtró quien será eliminado de Gran Hermano: esto dicen las encuestas

Hay 5 jugadores en la cuerda floja que esperan la decisión final de la gente. La gala será este lunes.

Se filtró quién sería el nuevo eliminado de Gran Hermano.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

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Como siempre, Fefe Bongiorno abrió la encuesta en sus redes para que el público pudiera expresar su intención de voto y para sorpresa de muchos, Yipio aparece con la mayor cantidad de votos negativos.

Gran Hermano
Se filtró quién sería el nuevo eliminado de Gran Hermano.

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Quién será eliminado este lunes de Gran Hermano

En el primer testeo, cuando todavía eran 10 en placa, Brian Sarmiento había tomado la delantera y si bien Yipio era la segunda más votada, tenía una distancia enorme respecto de su compañero. Ahora, esa tendencia cambió y es la humorista la que se ubica a la cabeza.

Sin embargo, otro de los usuarios que suele realizar este tipo de consultas a la comunidad, tiene todavía al exjugador en la cima de los votos negativos mientras que Yipio queda atrás.

Gran Hermano
Se filtró quién sería el nuevo eliminado de Gran Hermano.

Se filtró quién sería el nuevo eliminado de Gran Hermano.

Por ahora, usando esta información como base, se sabe que el lunes habrá un mano a mano entre Yipio y Brian.

Cabe recordar que Tamara Paganini, Daniela, Zilli y Eduardo fueron los que sacaron menos votos en los días anteriores y lograron salvarse de la gala final, para definir al nuevo eliminado del reality.

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