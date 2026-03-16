Bomberos voluntarios del Este suspendieron el uso del 911: qué deben hacer los vecinos ante un siniestro

Los cuerpos de Bomberos Voluntarios de la Zona Este de Mendoza resolvieron suspender de manera temporal el uso del sistema de comunicaciones TETRA del 911 para la recepción de despachos de emergencias.

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La decisión fue tomada el viernes durante una reunión en la que participaron los cuarteles de San Martín , Los Barriales, Rivadavia , Santa Rosa , Junín y La Paz . En el encuentro se analizaron distintas situaciones vinculadas al funcionamiento del sistema de despacho de emergencias en la región.

Como resultado del encuentro, las instituciones firmaron una declaración conjunta en la que expresaron su preocupación por el funcionamiento del sistema y anunciaron la medida como una acción de carácter preventivo y de autoprotección operativa.

Según indicaron, la suspensión se mantendrá hasta que se garantice el correcto funcionamiento del sistema de despacho y la efectiva convocatoria de los cuarteles voluntarios ante emergencias.

Mientras se mantenga esta situación, la coordinación operativa entre los cuarteles de la región se realizará mediante telefonía y radio VHF, modalidad que históricamente se utilizó para la comunicación entre las dotaciones.

Desde las instituciones señalaron además que los cuarteles continúan operativos y que durante este período solicitarán a los vecinos que, ante una emergencia, se comuniquen directamente con los números de cada cuartel de su jurisdicción.

Durante la reunión también se plantearon otros reclamos vinculados al funcionamiento del sistema de bomberos voluntarios en la provincia. Entre ellos se mencionaron la regularización de los certificados de operatividad de los cuarteles, el incremento del cupo de combustible y la simplificación del acceso al boleto gratuito para los integrantes de las dotaciones.

En paralelo, intendentes de departamentos del Este comenzaron a expresar respaldo institucional a los planteos realizados por los bomberos voluntarios, en medio de la controversia generada tras el incendio ocurrido el 11 de marzo en la sala del casino del complejo Tótem Boulevard, en San Martín.

Números de emergencia de Bomberos Voluntarios en la Zona Este

Ante la suspensión temporal del uso del sistema 911 para la recepción de despachos, los cuarteles de Bomberos Voluntarios solicitaron a los vecinos comunicarse directamente con cada institución en caso de emergencias.

Contactos por departamento:

San Martín 2634 18-0808

Rivadavia 2616 358987

Los Barriales (Junín) 2615 604732

Junín 2634 684392

Santa Rosa 2634 572719

Estos números permanecerán habilitados mientras los cuarteles coordinan la respuesta a emergencias mediante telefonía directa y radio VHF entre las distintas instituciones de la región.