Crece la polémica: Bomberos Voluntarios de San Martín ratifican que estaban en servicio cuando comenzó el incendio del casino y dan detalles.

La Asociación de Bomberos Voluntarios El Libertador “Gral. San Martín” volvió a afirmar que el cuartel se encontraba en servicio al momento del incendio que destruyó la sala del casino en el complejo Tótem Boulevard y que esa situación está asentada en el libro de guardia institucional.

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La aclaración fue difundida luego de que desde el entorno del sistema de emergencias 911 señalaran que el cuartel habría informado durante la mañana del miércoles 11 de marzo que se encontraba fuera de servicio.

Según indicaron desde la institución, el registro interno establece que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Martín retomó el servicio a las 13.30 de ese día, luego de un período de inactividad durante la mañana.

Desde el cuartel explicaron que, al tratarse de personal voluntario, es habitual que en determinados horarios falten choferes o personal suficiente para sostener la guardia, lo que obliga a declarar temporalmente el estado “fuera de servicio”.

Un impactante incendio afecta al casino de San Martín en Tótem

Un impactante incendio afecta al casino de San Martín en Tótem

Imágenes del incendio del casino de San Martín en Tótem.

Un impactante incendio afecta al casino de San Martín en Tótem

De acuerdo con el detalle aportado por la institución, la guardia volvió a conformarse a primera hora de la tarde cuando el personal regresó de sus actividades laborales y pudo completar la dotación necesaria para operar.

En el mismo registro institucional consta que a las 16.30 se recibió la comunicación de que se estaba produciendo un incendio en el Casino de Mendoza, ubicado en Ruta 50 y calle Míguez. La novedad fue informada por personal policial del Poder Judicial.

Según el libro de guardia, la comunicación fue recibida en Bomberos La Colonia de la Policía de Mendoza por Nicolás Peralta y en Defensa Civil por Osvaldo Domínguez, quedando luego asentada en el registro del cuartel.

A partir de ese aviso, se dispuso la salida del móvil 07 a las 16.35 con destino al lugar del incendio. La dotación arribó cinco minutos después, a las 16.40, según consta en la misma documentación.

incendio Imágenes del incendio del casino de San Martín en Tótem. Los Andes

Desde el cuartel señalaron además que, incluso en casos en que un cuerpo de bomberos se encuentre temporalmente fuera de servicio, los protocolos de respuesta ante incendios de gran magnitud prevén la convocatoria para prestar apoyo.

Indicaron que los cuarteles cuentan con capacidad de convocatoria para reunir personal fuera de guardia en pocos minutos, lo que permite reforzar los operativos cuando la emergencia lo requiere.

En paralelo, fuentes vinculadas al sistema de emergencias reiteraron que el registro operativo indicaba que el cuartel estaba fuera de servicio al momento del siniestro.

Desde Bomberos Voluntarios también señalaron que en el Este provincial el despacho de las dotaciones voluntarias se coordina a través de Bomberos de la Policía de Mendoza con base en La Colonia, y no directamente desde el Centro Estratégico de Operaciones.

En ese contexto, plantearon que podría haberse producido una falta de registro del retorno al servicio o una falla en la comunicación interna del sistema de despacho. También insistieron en que, aun en caso de haberse mantenido la condición de fuera de servicio, el cuartel debería haber sido convocado debido a la magnitud del incendio.

Incendio del casino de San Martín: puntos del conflicto

El hecho inicial El 11 de marzo se produjo un incendio de grandes dimensiones en la sala del casino ubicada en el complejo Tótem Boulevard, en San Martín.

Intervención inicial en el operativo En el lugar trabajó personal de Bomberos de la Policía de Mendoza y luego se sumaron dotaciones de varios cuarteles.

Planteo de Bomberos Voluntarios La Asociación de Bomberos Voluntarios El Libertador “Gral. San Martín” sostuvo que el cuartel de la jurisdicción no fue convocado por el sistema de emergencias 911 para intervenir en el siniestro.

Movilización por iniciativa propia Según la institución, el cuartel decidió movilizar una dotación tras recibir llamados de vecinos que alertaban sobre el incendio.

Lesión durante el operativo Un dato aparte del conflicto, es que durante el intento de incorporarse al trabajo en el lugar, una bombero voluntaria resultó lesionada .

Versión desde el sistema de emergencias Fuentes cercanas al 911 indicaron que el cuartel había informado durante la mañana que se encontraba fuera de servicio , por lo que no fue convocado inicialmente.

Respuesta de Bomberos Voluntarios Desde la institución señalaron que el libro de guardia registra que el cuartel volvió a estar en servicio a las 13.30 del mismo día.

Registro de la alerta Según ese mismo registro, a las 16.30 se recibió la comunicación del incendio , y cinco minutos después salió una dotación hacia el lugar.

Diferencia central La polémica gira en torno a si el cuartel estaba o no operativo al momento del incendio y si el sistema de despacho debía o no convocarlo .

Cuestión operativa de fondo Bomberos voluntarios señalaron además que el despacho en el Este provincial no se realiza directamente desde el 911, sino a través de Bomberos de la Policía con base en La Colonia, lo que podría haber generado fallas en la comunicación.

Cómo funciona un cuartel de bomberos voluntarios: servicio y fuera de servicio

Personal voluntario Los cuarteles están integrados por bomberos voluntarios que no cumplen turnos permanentes , ya que en la mayoría de los casos tienen otras actividades laborales o de estudio.

Guardia operativa Para que el cuartel esté en servicio, debe haber una guardia mínima disponible, que suele incluir:

Personal operativo

Un chofer habilitado

Disponibilidad de una unidad

Condición “en servicio” Cuando esa guardia mínima está conformada, el cuartel puede salir inmediatamente ante una emergencia .

Condición “fuera de servicio” Si falta personal, chofer o dotación mínima, el cuartel puede declararse temporalmente fuera de servicio .

Motivos habituales de la salida de servicio